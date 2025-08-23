Main Menu

विराट-रोहित के ODI रिटायरमेंट पर BCCI ने तोड़ी चुप्पी, कहा- आपलोग पहले से ही फेयरवेल...

Edited By Mehak,Updated: 23 Aug, 2025 01:00 PM

bcci broke silence on virat rohit s odi retirement

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे करियर को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार अफवाहें चल रही थीं। कहा जा रहा था कि दोनों खिलाड़ी इस साल अक्टूबर में होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद वनडे क्रिकेट से भी संन्यास ले सकते हैं।...

नेशनल डेस्क : टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे करियर को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार अफवाहें चल रही थीं। कहा जा रहा था कि दोनों खिलाड़ी इस साल अक्टूबर में होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद वनडे क्रिकेट से भी संन्यास ले सकते हैं।

हालांकि, अब इस मुद्दे पर BCCI ने आधिकारिक बयान दिया है। BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि विराट और रोहित अभी भी वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए 'फेयरवेल मैच' जैसी बातें करना बिल्कुल बेकार है।

यह भी पढ़ें - Heavy Rain Alert: 23, 24, 25, 27, 28 अगस्त तक होगा बारिश का तांडव, IMD ने इन राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट

राजीव शुक्ला ने क्या कहा?

राजीव शुक्ला ने कहा, 'BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने विराट कोहली और रोहित शर्मा की वनडे रिटायरमेंट की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ी अभी भी वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे में फेयरवेल की बातें करना बेकार है। शुक्ला ने साफ कहा कि BCCI किसी भी खिलाड़ी को रिटायरमेंट के लिए मजबूर नहीं करता, यह फैसला पूरी तरह खिलाड़ी का निजी होता है। उनके मुताबिक विराट कोहली आज भी टीम के सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक हैं और रोहित शर्मा भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, 'रोहित और विराट ने तो हुए नहीं, तो आपलोग फेयरवेल की बात क्यों करने लगे? बीसीसीआई की नीति स्पष्ट है - हम किसी खिलाड़ी को नहीं कहते ही आप रिटायर हों, ये खिलाड़ी का खुद का निर्णय होता हैं कि कब संन्यास लेना है। आप लोग पहले से ही फेयरवेल कराने की बात कराने लगे हैं, जबकि दोनों अभी अच्छा खेल रहे हैं।'

विराट और रोहित का वनडे रिकॉर्ड

विराट कोहली (36 साल): अब तक 302 वनडे खेले हैं। 57.88 की औसत से 14,181 रन, जिसमें 51 शतक और 74 अर्धशतक शामिल हैं।

और ये भी पढ़े

रोहित शर्मा (38 साल): 273 वनडे मुकाबले खेले हैं। 48.76 की औसत से 11,168 रन, जिसमें 32 शतक और 58 अर्धशतक लगाए हैं।

ऑस्ट्रेलिया दौरे का शेड्यूल (अक्टूबर 2025)

भारत अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगा।

  • पहला वनडे – 19 अक्टूबर, पर्थ (ऑप्टस स्टेडियम)
  • दूसरा वनडे – 23 अक्टूबर, एडिलेड (एडिलेड ओवल)
  • तीसरा वनडे – 25 अक्टूबर, सिडनी (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)

 

 

