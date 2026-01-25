सावधान! Gmail, Facebook, Instagram से Netflix तक करोड़ों पासवर्ड लीक, तुरंत करें अपना डेटा चेक कहीं आपका भी तो...

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 25 Jan, 2026 01:02 PM

नेशनल डेस्क। अगर आप Gmail, Facebook, Instagram या Netflix का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके होश उड़ा सकती है। एक सनसनीखेज रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दुनियाभर के लगभग 14.9 करोड़ (करीब 15 करोड़) यूजर्स की लॉगिन आईडी और पासवर्ड सार्वजनिक रूप से लीक हो गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह डेटा बिना किसी सुरक्षा के इंटरनेट पर उपलब्ध है। सुरक्षा विश्लेषक जेरेमिया फाउलर (Jeremiah Fowler) ने इस विशाल डेटाबेस का खुलासा किया है जिसकी पुष्टि टेक मैगजीन WIRED ने भी की है।

किस ऐप के कितने अकाउंट्स पर मंडरा रहा है खतरा?

इस लीक में लगभग हर बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम शामिल है। फाउलर की रिपोर्ट के अनुसार करीब 4.8 करोड़ Gmail, 40 लाख Yahoo और 15 लाख Outlook अकाउंट्स का डेटा खतरे में है। 1.7 करोड़ Facebook, 65 लाख Instagram और करीब 8 लाख TikTok अकाउंट्स की डिटेल्स लीक हुई हैं।

34 लाख Netflix यूजर्स के पासवर्ड चोरी हुए हैं। साथ ही Disney Plus और Roblox जैसे गेमिंग ऐप्स भी प्रभावित हैं। करीब 4.2 लाख संवेदनशील फाइनेंशियल और सरकारी लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं।

कैसे चोरी हुआ आपका कीमती डेटा?

विशेषज्ञों के मुताबिक यह डेटा 'इन्फोस्टेलर' (Infostealer) नामक एक खतरनाक मैलवेयर के जरिए चोरी किया गया है। यह मैलवेयर चुपचाप आपके कंप्यूटर या मोबाइल में घुस जाता है। आपके द्वारा टाइप किए गए पासवर्ड और लॉगिन डिटेल्स को रिकॉर्ड करता है। हैकर्स इस चोरी किए गए डेटा को क्लाउड स्टोरेज पर स्टोर करते हैं जहां से यह लीक हुआ है।

खुद को कैसे सुरक्षित रखें?

अगर आपका भी पासवर्ड लीक हुआ है या आप भविष्य के खतरों से बचना चाहते हैं तो इन 3 जरूरी बातों का पालन करें: