Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Food Delivery Scam Alert : फूड ऐप यूजर्स ध्यान दें! डिलीवरी के नाम पर हो रहा धोखा, हो जाएं सावधान नहीं तो...

Food Delivery Scam Alert : फूड ऐप यूजर्स ध्यान दें! डिलीवरी के नाम पर हो रहा धोखा, हो जाएं सावधान नहीं तो...

Edited By Updated: 11 Mar, 2026 03:30 PM

beware food delivery is being used as a sham

डिजिटल इंडिया के दौर में फूड डिलीवरी ऐप्स ने जिंदगी आसान बना दी है लेकिन अब यही ऐप्स साइबर ठगों का नया हथियार बन गए हैं। पिछले कुछ महीनों में फूड डिलीवरी फ्रॉड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ठग इतने शातिर हैं कि वे आपको कॉल करके आपकी पसंदीदा...

Online Food Delivery Scam : डिजिटल इंडिया के दौर में फूड डिलीवरी ऐप्स ने जिंदगी आसान बना दी है लेकिन अब यही ऐप्स साइबर ठगों का नया हथियार बन गए हैं। पिछले कुछ महीनों में फूड डिलीवरी फ्रॉड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ठग इतने शातिर हैं कि वे आपको कॉल करके आपकी पसंदीदा डिश के कैंसिल होने या रिफंड देने का झांसा देकर आपकी जमापूंजी लूट रहे हैं।

ठगों का मेनू: कैसे फंसाते हैं जाल में?

साइबर अपराधी मुख्य रूप से तीन तरीकों से लोगों को शिकार बना रहे हैं:

PunjabKesari

इन 5 बातों का रखें ध्यान, वरना पड़ सकता है पछताना

साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार कुछ सावधानियां बरतकर आप इन लुटेरों से बच सकते हैं:

PunjabKesari

  1. ऐप के बाहर न जाएं: ऑर्डर की ट्रैकिंग, कैंसिलेशन या रिफंड से जुड़ी कोई भी जानकारी हमेशा आधिकारिक ऐप के अंदर ही देखें। किसी अनजान कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें।

  2. लिंक पर क्लिक करने से बचें: अगर कोई डिलीवरी एजेंट या कस्टमर केयर आपको व्हाट्सएप या एसएमएस पर लिंक भेजता है तो उसे भूलकर भी न खोलें।

  3. ओटीपी (OTP) है चाबी: याद रखें कोई भी असली कंपनी या बैंक आपसे रिफंड देने के लिए ओटीपी नहीं मांगता। ओटीपी साझा करने का मतलब है अपने बैंक का दरवाजा खोलना।

  4. ऑफिशियल नंबर का इस्तेमाल: अगर कोई समस्या है तो गूगल पर नंबर खोजने के बजाय ऐप के हेल्प (Help) सेक्शन में जाकर शिकायत दर्ज करें। गूगल पर दिए गए कई नंबर फर्जी हो सकते हैं।

  5. अनजान ऐप को ना कहें: ठग अक्सर स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स (जैसे AnyDesk या TeamViewer) डाउनलोड करने को कहते हैं। ऐसा कभी न करें इससे वे आपका पूरा फोन कंट्रोल कर सकते हैं।

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!