Food Delivery Scam Alert : फूड ऐप यूजर्स ध्यान दें! डिलीवरी के नाम पर हो रहा धोखा, हो जाएं सावधान नहीं तो...

Online Food Delivery Scam : डिजिटल इंडिया के दौर में फूड डिलीवरी ऐप्स ने जिंदगी आसान बना दी है लेकिन अब यही ऐप्स साइबर ठगों का नया हथियार बन गए हैं। पिछले कुछ महीनों में फूड डिलीवरी फ्रॉड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ठग इतने शातिर हैं कि वे आपको कॉल करके आपकी पसंदीदा डिश के कैंसिल होने या रिफंड देने का झांसा देकर आपकी जमापूंजी लूट रहे हैं।

ठगों का मेनू: कैसे फंसाते हैं जाल में?

साइबर अपराधी मुख्य रूप से तीन तरीकों से लोगों को शिकार बना रहे हैं:

इन 5 बातों का रखें ध्यान, वरना पड़ सकता है पछताना

साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार कुछ सावधानियां बरतकर आप इन लुटेरों से बच सकते हैं: