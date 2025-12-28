Hot Shower Risk: सर्दियों में हॉट शॉवर से नहाना हो सकता है जानलेवा, अबतक इतने लोगों की चली गई जान, कहीं आप भी तो नहीं...

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 28 Dec, 2025 11:50 AM

Hot Shower Risk: कड़ाके की ठंड में गर्म पानी से नहाना सुकून भरा तो लगता है लेकिन आपकी यह आदत आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। महाराष्ट्र के मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सिकंदर अदवानी ने हाल ही में एक ऐसी घटना साझा की है जिसने गैस गीजर इस्तेमाल करने वालों की चिंता बढ़ा दी है। उनके पास ओपीडी (OPD) में दो ऐसे मरीज आए जो अपने ही बाथरूम में नहाते समय बेहोश पाए गए थे। डॉक्टर के अनुसार इन हादसों की वजह गैस की गंध नहीं बल्कि एक खामोश कातिल (Silent Killer) गैस थी।

क्या है वो खामोश कातिल गैस?

बंद बाथरूम में जब गैस गीजर चलता है तो वह वहां मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। ऑक्सीजन की कमी होने पर गीजर से कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) गैस निकलने लगती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का न तो कोई रंग होता है और न ही कोई गंध। इसी वजह से बाथरूम में मौजूद व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि वह जहर सूंघ रहा है। यह गैस शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाले हीमोग्लोबिन से चिपक जाती है। इससे दिमाग और दिल तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है जिससे इंसान चंद मिनटों में बेहोश हो सकता है।

बाथरूम में दिखने वाले खतरे के संकेत

अगर नहाते समय आपको नीचे दिए गए लक्षण महसूस हों तो इसे थकान या ठंड समझकर नजरअंदाज न करें:

खुद को कैसे सुरक्षित रखें? (बचाव के उपाय)

हादसे से बचने के लिए विशेषज्ञों ने कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं:

वेंटिलेशन (हवा का रास्ता): बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन जरूर लगवाएं। अगर खिड़की है तो उसे थोड़ा खुला रखें।

बाल्टी भरकर नहाएं: हो सके तो गीजर चलाकर पहले बाल्टी भर लें फिर गीजर बंद करके ही बाथरूम में प्रवेश करें। शॉवर के नीचे खड़े होकर देर तक न नहाएं।

गीजर की स्थिति: अगर मुमकिन हो तो गैस गीजर को बाथरूम के बाहर लगवाएं और पाइप के जरिए गर्म पानी अंदर लाएं।

समय पर सर्विस: हर साल सर्दियों की शुरुआत में अपने गैस गीजर की मैकेनिक से जांच जरूर कराएं।

इमरजेंसी में क्या करें?

यदि कोई व्यक्ति बाथरूम में बेहोश मिले तो तुरंत दरवाजे-खिड़कियां खोल दें। उसे खुली हवा में ले जाएं और बिना देरी किए अस्पताल पहुंचाएं।