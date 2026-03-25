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West Bengal Election 2026: BJP की तीसरी लिस्ट जारी, RG कर रेप पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ को पानीहाटी से टिकट

Edited By Updated: 25 Mar, 2026 09:01 PM

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Kolkata से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां Bharatiya Janata Party ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपनी तीसरी उम्मीदवार सूची घोषित कर दी है।

West Bengal Election 2026: Kolkata से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां Bharatiya Janata Party ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपनी तीसरी उम्मीदवार सूची घोषित कर दी है। इस लिस्ट में कुल 19 नाम शामिल हैं, जिनके जरिए पार्टी ने चुनावी समीकरण साधने की कोशिश की है।

पानीहाटी सीट पर बड़ा दांव, चर्चा में रत्ना देबनाथ

इस सूची का सबसे चर्चित नाम रत्ना देबनाथ का है, जिन्हें पानीहाटी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वे आरजी कर मेडिकल कॉलेज से जुड़े चर्चित मामले की पीड़िता की मां हैं। पार्टी का यह कदम महिलाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मुद्दे को चुनावी एजेंडे में प्रमुखता से उठाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

अन्य सीटों पर भी नए चेहरे

बीजेपी ने इस लिस्ट में कई नए और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार उतारे हैं। हरिपाल से मधुमिता घोष, मेदिनीपुर से शंकर गुच्छेत, कूचबिहार दक्षिण से रथीन्द्र नाथ बोस, इंग्लिश बाजार से अमलन भादुरी, शांतिपुर से स्वपन दास, हावड़ा मध्य से बिप्लब मंडल और उत्तरपाड़ा से दीपांजन चक्रवर्ती को टिकट दिया गया है।

174 सीटों पर उम्मीदवार घोषित

पार्टी अब तक कुल 174 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इससे पहले जारी सूचियों में बड़ी संख्या में नाम सामने आए थे और अब तीसरी लिस्ट के साथ उम्मीदवारों का दायरा और स्पष्ट हो गया है। बीजेपी इस बार राज्य में मजबूत मुकाबले की तैयारी में जुटी है।

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महिलाओं की सुरक्षा बना बड़ा मुद्दा

पानीहाटी सीट पर रत्ना देबनाथ को टिकट देना इस बात का संकेत है कि पार्टी महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मुद्दे को चुनाव में प्रमुखता से उठाना चाहती है। बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद पार्टी नेतृत्व से संपर्क कर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी और राज्य की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की थी।

TMC के खिलाफ रणनीतिक मुकाबला

बीजेपी लगातार नए चेहरों और चर्चित मुद्दों से जुड़े लोगों को मैदान में उतार रही है, ताकि सत्तारूढ़ All India Trinamool Congress को कड़ी चुनौती दी जा सके। राज्य में विधानसभा चुनाव दो चरणों में आयोजित होंगे, जिसमें मतदान 23 और 29 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी।

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