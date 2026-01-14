BREAKING: लुटियंस जोन में BJP नेता रविशंकर प्रसाद के घर आग से हड़कंप, कमरे में बेड पर भड़की थीं लपटें

Edited By Anu Malhotra,Updated: 14 Jan, 2026 10:05 AM
राष्ट्रीय राजधानी की सियासी गलियों में बुधवार सुबह उस वक्त हलचल मच गई, जब वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के सरकारी आवास से आग लगने की सूचना सामने आई. लुटियंस दिल्ली स्थित इस हाई-सिक्योरिटी इलाके में अचानक उठती लपटों ने...
नेशनल डेस्क: राष्ट्रीय राजधानी की सियासी गलियों में बुधवार सुबह उस वक्त हलचल मच गई, जब वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के सरकारी आवास से आग लगने की सूचना सामने आई. लुटियंस दिल्ली स्थित इस हाई-सिक्योरिटी इलाके में अचानक उठती लपटों ने कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बना दिया, हालांकि दमकल विभाग की तेज कार्रवाई से स्थिति जल्द काबू में आ गई।
यह घटना 14 जनवरी की सुबह करीब 8 बजकर 5 मिनट पर हुई। रविशंकर प्रसाद का सरकारी आवास लुटियंस जोन में मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड पर कोठी नंबर 21 में स्थित है। शुरुआत में दमकल विभाग को कोठी नंबर 2 में आग लगने की सूचना मिली थी, लेकिन मौके पर पहुंचने के बाद टीम ने पुष्टि की कि आग कोठी नंबर 21 में लगी है, जो बीजेपी नेता का निवास हैं।
आग घर के एक कमरे में रखे बेड से शुरू हुई थी। जैसे ही आग की लपटें दिखाई दीं, तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कुछ ही समय में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।
इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। राहत की बात यह रही कि जिस कमरे में आग लगी, उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। आग बुझाने के बाद दमकल विभाग और पुलिस की टीम ने मौके का निरीक्षण किया और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है।
फिलहाल आग लगने की असली वजह सामने नहीं आई है। शुरुआती जांच में आग का केंद्र बेड को माना जा रहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी या इसके पीछे कोई अन्य वजह है। जांच पूरी होने के बाद ही कारणों का खुलासा हो सकेगा।
दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सूचना मिलते ही टीमें तुरंत रवाना कर दी गई थीं। शुरुआती भ्रम के बावजूद सही पते पर पहुंचकर समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे नुकसान को सीमित रखा जा सका।