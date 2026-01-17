‘गोविंदा को माफ नहीं करूंगी…’ पति के अफेयर पर सुनीता आहूजा का बड़ा बयान

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अक्सर अपनी निजी जिंदगी और आपसी तालमेल को लेकर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में सुनीता ने एक पॉडकास्ट के दौरान अपने वैवाहिक जीवन और गोविंदा के साथ अपने रिश्तों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे...

नेशनल डेस्क: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अक्सर अपनी निजी जिंदगी और आपसी तालमेल को लेकर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में सुनीता ने एक पॉडकास्ट के दौरान अपने वैवाहिक जीवन और गोविंदा के साथ अपने रिश्तों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में पति के कथित अफेयर्स और परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारियों पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई है।

सुनीता ने बातचीत के दौरान गोविंदा को चेतावनी देते हुए कहा कि वह उन्हें माफ नहीं करेंगी। उन्होंने अपने नेपाली मूल का जिक्र करते हुए मजाकिया लेकिन कड़े लहजे में कहा कि वह किसी भी गलत हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगी। उन्होंने पति की बेवफाई की खबरों की ओर इशारा करते हुए यह भी कहा कि इस उम्र में उन्हें ऐसी चीजों से बचकर रहना चाहिए। सुनीता के अनुसार, गोविंदा अब 63 वर्ष के हो चुके हैं और अब उन्हें अपने बच्चों के भविष्य, जैसे बेटी की शादी और बेटे के करियर पर ध्यान देना चाहिए।

सिर्फ निजी रिश्ते ही नहीं, बल्कि सुनीता ने गोविंदा पर एक पिता के तौर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि गोविंदा ने अपने बेटे यश के करियर को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और न ही उसकी कोई मदद की। सुनीता ने बताया कि उन्होंने खुद गोविंदा से आमने-सामने सवाल किया कि वह अपने बेटे की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। इस इंटरव्यू का प्रोमो सामने आने के बाद गोविंदा एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गए हैं और अब फैंस को इंतजार है कि इन आरोपों पर खुद अभिनेता की क्या प्रतिक्रिया आती है।