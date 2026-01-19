Main Menu

    3. | गोविंदा की कथित गर्लफ्रेंड का नाम आया सामने, पत्नी सुनिता ने इंटरव्यू में किया खुलासा!

गोविंदा की कथित गर्लफ्रेंड का नाम आया सामने, पत्नी सुनिता ने इंटरव्यू में किया खुलासा!

Edited By Updated: 19 Jan, 2026 11:32 AM

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच दरार की खबरें अब खुलेआम सामने आ गई हैं। सुनीता ने एक बेबाक इंटरव्यू में अपने पति पर धोखेबाजी और परिवार को नजरअंदाज करने के गंभीर आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। उनका कहना है कि 63 साल की...

नेशनल डेस्क:   बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच दरार की खबरें अब खुलेआम सामने आ गई हैं। सुनीता ने एक बेबाक इंटरव्यू में अपने पति पर धोखेबाजी और परिवार को नजरअंदाज करने के गंभीर आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। उनका कहना है कि 63 साल की उम्र में गोविंदा का व्यवहार उनके पूरे परिवार को शर्मिंदा कर रहा है।

लड़की का नाम 'कोमल' 
सुनीता ने दावा किया है कि गोविंदा किसी नई अभिनेत्री के साथ रिश्ते में हैं, जो उन्हें अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल कर रही है। उन्होंने गुस्से में कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में आने वाली कुछ लड़कियां अमीर लोगों को ढूंढती हैं ताकि उनके खर्च उठ सकें, और इसी चक्कर में वे दूसरों का घर बर्बाद कर देती हैं। सुनीता ने तो उस लड़की का नाम 'कोमल' होने की ओर इशारा करते हुए यहां तक कह दिया कि उन्हें अब इस नाम से ही नफरत हो गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें इस अफेयर का ठोस सबूत मिल गया, तो वे गोविंदा को कभी माफ नहीं करेंगी।

घर के हालात पर दुख जताते हुए सुनीता ने बताया कि पिछला साल (2025) उनके लिए किसी बड़ी मुसीबत जैसा रहा, जिससे उनकी निजी जिंदगी पूरी तरह बिखर गई। उन्होंने गोविंदा पर यह भी आरोप लगाया कि वे अपने बेटे हर्षवर्धन के करियर पर ध्यान देने के बजाय बाहरी लोगों की बातों में आकर अपना पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं। सुनीता के मुताबिक, गोविंदा के आसपास रहने वाले लोग सिर्फ उनके पैसे के भूखे हैं और मुसीबत में कोई साथ नहीं देगा।

शादीशुदा रिश्तों पर बात करते हुए सुनीता ने कहा कि एक बार जब पति-पत्नी के बीच से विश्वास खत्म हो जाता है, तो रिश्ता बचाना नामुमकिन होता है। उन्होंने गोविंदा को नसीहत दी कि इस उम्र में उन्हें अपनी बेटी टीना की शादी और बेटे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, न कि ऐसी गलतियां करनी चाहिए जो केवल जवानी में ही शोभा देती हैं। 2026 की शुरुआत में सुनीता बस यही प्रार्थना कर रही हैं कि उनके पति को सही और गलत की पहचान हो सके।

