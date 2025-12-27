BSNL New Offer: अब महंगे रिचार्ज की नो टेंशन! रोजाना 8 रुपये में मिलेगा इतना डेटा और फ्री कॉलिंग, Jio-Airtel की बढ़ गई टेंशन!

BSNL साल 2026 का स्वागत करते हुए अपने करोड़ो ग्राहकों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। इस टेलीकाम कंपनी ने एक नया 'सालाना प्रीपेड प्लान' लॉन्च किया है। यह प्लान उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, जो एक बार ही रिचार्ज करवा लेते हैं। इसके साथ ही...

BSNL New Offer: BSNL साल 2026 का स्वागत करते हुए अपने करोड़ो ग्राहकों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। इस टेलीकाम कंपनी ने एक नया 'सालाना प्रीपेड प्लान' लॉन्च किया है। यह प्लान उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, जो एक बार ही रिचार्ज करवा लेते हैं। इसके साथ ही क्रिसमस और न्यू ईयर को खास बनाने के लिए BSNL अपने पुराने प्लान्स पर 'एक्स्ट्रा डेटा बोनस' भी दे रहा है। आइए जानते हैं इन ऑफर्स के बारे में

₹2,799 वाला नया प्लान

BSNL का नया ₹2,799 वाला प्लान पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसका डेटा है। इसमें ग्राहकों को रोजाना 3GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। साथ ही देशभर में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री SMS की सुविधा भी शामिल है। अगर रोज़ाना का खर्च देखें तो यह लगभग 8 रुपये के करीब बैठता है।

पुराने प्लान्स पर भी मिल रहा है बोनस

सिर्फ नया प्लान ही नहीं BSNL ने अपने मौजूदा ₹2,399 वाले प्लान पर भी 'न्यू ईयर ऑफर' पेश किया है। 31 जनवरी 2026 तक इस प्लान से रिचार्ज करने पर अब रोजाना 2GB के बजाय 2.5GB डेटा मिलेगा। इसके अलावा ₹225, ₹347 और ₹485 वाले छोटे प्लान्स पर भी रोजाना 0.5GB अतिरिक्त डेटा फ्री दिया जा रहा है।

टक्कर में उतरा जियो

BSNL की टक्कर में रिलायंस जियो (Jio) भी पीछे नहीं है। जियो ने ₹1,748 का एक किफायती प्लान पेश किया है, जिसमें ग्राहकों को 336 दिनों (लगभग 11 महीने) की वैलिडिटी मिलती है। यह प्लान उन यूजर्स के लिए बेस्ट है जो कम कीमत में लंबी अवधि तक अपना सिम एक्टिव रखना चाहते हैं और अनलिमिटेड कॉलिंग का आनंद लेना चाहते हैं।