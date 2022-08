राह चलते शख्स पर अचानक गिरी ‘टायर रूपी मौत’, एक सेकेंड में निकल गए- प्राण देखिए वीडियो

नेशनल डेस्क: साइंस ने भले ही काफी तरक्की कर ली हो लेकिन आज तक यह कोई नहीं जान पाया कि मौत कब कैसे और कहां आ जाए। जी हां, सोशल मीडिया पर मौत का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसे देख आपकी भी रूहं कांप उठेगी।

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें एक शख्स चलते -चलते भगवान को उस समय प्यारा हो जाता है जब पीछे से एक भारी भरकम टायर उस पर आ गिरता है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस पूरी घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने सभी को हैरान करके रख दिया है।

Where tf did that come from? pic.twitter.com/kmbPGQWKKe — Crazy Tweets 😳🤯🤪 (@Crazytweets100_) August 5, 2022