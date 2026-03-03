CBSE Exam Postponed: मिडिल ईस्ट में 5-6 मार्च की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं स्थगित

Edited By Anu Malhotra,Updated: 03 Mar, 2026 12:24 PM
CBSE Exam Postponed केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने मंगलवार को घोषणा की कि मध्य पूर्व के कुछ देशों में 5 और 6 मार्च को होने वाली कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। बोर्ड ने अपने आधिकारिक सर्कुलर में कहा कि Bahrain, Iran, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में हालात की गंभीर समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। नई तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी।
सर्कुलर में आगे कहा गया है कि बोर्ड 5 मार्च को स्थिति की समीक्षा करेगा और 7 मार्च से निर्धारित परीक्षाओं के संबंध में उचित निर्णय लेगा। बोर्ड ने सभी छात्रों को सलाह दी है कि वे अपने स्कूलों के संपर्क में रहें और केवल आधिकारिक घोषणाओं का पालन करें। ओमान में भारतीय दूतावास ने भी छात्रों को नियमित रूप से अपने स्कूलों से संपर्क में रहने और अफवाहों से बचने की चेतावनी दी है।
CBSE के परीक्षा स्थगन का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और इज़राइल ने 28 फरवरी को ईरान के कई शहरों में हवाई हमले किए। इन हमलों में सैन्य कमांड सेंटर, वायु रक्षा प्रणालियां, मिसाइल स्थल और प्रमुख शासन अवसंरचनाएं लक्षित हुईं। ईरानी सुप्रीम लीडर अयातोल्लाह खामेनी और चार वरिष्ठ सैन्य एवं सुरक्षा अधिकारी मारे गए, और तेहरान सहित अन्य बड़े शहरों में बड़े विस्फोट हुए।
इसके जवाब में ईरान ने अमेरिका के ठिकानों और क्षेत्र के सहयोगी देशों जैसे इज़राइल, बहरीन, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हाल ही में, हिज़बुल्लाह ने रमत दाविद़ Air Base पर ड्रोन हमलों का दावा किया, जिसमें एयर बेस के राडार साइट और नियंत्रण कक्ष लक्षित किए गए। विशेषज्ञों का कहना है कि इन घटनाओं के कारण पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और नागरिकों एवं प्रवासियों के लिए सुरक्षा जोखिम और अधिक बढ़ गया है।