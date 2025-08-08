8th Pay Commission : लेवल-7 की सैलरी में बड़ा धमाका, ₹1 लाख प्रति माह की आएगी Salary, नेट सैलरी का कैलकुलेशन

जब भी देश के केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की चर्चा सुनाई देती है, उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हर कर्मचारी जानना चाहता है कि नई सैलरी में उसके खाते में कितना पैसा आएगा और किस तरह के भत्ते मिलेंगे। खासकर वे लोग जो लेवल-7 यानी ग्रेड...

नेशनल डेस्क: जब भी देश के केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की चर्चा सुनाई देती है, उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हर कर्मचारी जानना चाहता है कि नई सैलरी में उसके खाते में कितना पैसा आएगा और किस तरह के भत्ते मिलेंगे। खासकर वे लोग जो लेवल-7 यानी ग्रेड पे 4600 पर कार्यरत हैं, उनके लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम आपको लेवल-7 के कर्मचारियों की नई सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों और कटौतियों के साथ नेट सैलरी का पूरा गणित समझाएंगे।

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का महत्व

वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर को ‘सैलरी बढ़ाने की मास्टर-की’ कहा जा सकता है। यह एक गुणांक है, जिससे मौजूदा बेसिक वेतन को गुणा कर नई बेसिक वेतन राशि तय की जाती है। जहां पिछले आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, वहीं इस बार 8वें वेतन आयोग के लिए 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू होने की संभावना है। इस आधार पर हम लेवल-7 के कर्मचारियों के वेतन की गणना करेंगे।

लेवल-7 (ग्रेड पे 4600) का नया बेसिक वेतन कितना होगा?

मौजूदा बेसिक वेतन: ₹44,900

फिटमेंट फैक्टर: 1.92 (अनुमानित)

नई बेसिक सैलरी: ₹44,900 × 1.92 = ₹86,208

इसका मतलब है कि आपकी बेसिक सैलरी लगभग दोगुनी होकर ₹86,000 के पार चली जाएगी।

भत्तों में कितना होगा इजाफा?

नए वेतनमान के साथ मिलने वाले मुख्य भत्ते इस प्रकार हैं:

महंगाई भत्ता (DA): शुरुआत में शून्य (0) होगा क्योंकि नया DA बेसिक वेतन में शामिल माना जाएगा।

मकान भत्ता (HRA): बड़े शहरों (X-कैटेगरी जैसे दिल्ली, मुंबई) के लिए यह 30% होगा, यानी लगभग ₹25,862 प्रति माह।

यात्रा भत्ता (TA): लगभग ₹3,600 प्रति माह।

कुल ग्रॉस सैलरी कितनी होगी?

घटक राशि (₹)

नई बेसिक सैलरी- 86,208

DA - 0

HRA- 25,862

TA - 3,600

कुल ग्रॉस सैलरी- 1,15,670

यह वेतन आपकी सैलरी स्लिप पर दिखेगा।

नेट सैलरी का कैलकुलेशन

ग्रॉस सैलरी में से कुछ कटौतियां भी होती हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) योगदान: बेसिक वेतन का 10%, यानी लगभग ₹8,621

CGHS (केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा) योगदान: ₹650

इनकम टैक्स (नया टैक्स रेजीम): लगभग ₹6,670 प्रति माह

कुल कटौती और हाथ में आने वाली राशि

कटौती राशि (₹) NPS 8,621 CGHS 650 इनकम टैक्स 6,670 कुल कटौती 15,941

अनुमानित नेट सैलरी (हाथ में राशि)

1,15,670 - 15,941 = ₹99,729 प्रति माह

यानी, आपके बैंक खाते में लगभग ₹1 लाख प्रति माह की सैलरी आएगी।

महंगाई भत्ता (DA) ‘जीरो’ क्यों होगा?

नए वेतन आयोग के लागू होते ही DA को शून्य से रीसेट किया जाता है क्योंकि पुराने DA को नई बेसिक सैलरी में शामिल कर दिया जाता है। इसके बाद DA को नियमित अंतराल पर फिर से बढ़ाया जाएगा।