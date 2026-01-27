Expressway पर कोहराम! ट्रक 4KM तक घसीटता ले गया कार, 4 लोगों की गई जान, मिनटों में पसर गया मातम

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर नोएडा लौट रहे पांच दोस्तों की कार एक अज्ञात वाहन (संभवतः ट्रक) से टकरा गई। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो...

Delhi-Mumbai Expressway Accident : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर नोएडा लौट रहे पांच दोस्तों की कार एक अज्ञात वाहन (संभवतः ट्रक) से टकरा गई। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद ट्रक कार को कई किलोमीटर तक सड़क पर घसीटता हुआ ले गया।

दर्शन कर लौटते समय काल बन गई रफ्तार

पुलिस के अनुसार हादसा एक्सप्रेसवे के चेनेज नंबर 194 (पापड़दा और नांगल राजावतान थाना क्षेत्र) के पास हुआ। कार (हरियाणा नंबर) में सवार सभी पांच लोग नोएडा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वे उज्जैन से दर्शन कर वापस अपने घर लौट रहे थे। तेज रफ्तार कार आगे चल रहे किसी अज्ञात भारी वाहन में पीछे से जा घुसी। टक्कर के बाद कार बुरी तरह पिचक गई और लोहे का गोला बन गई।

घायल युवक की आपबीती: "हमें घसीटता रहा ट्रक"

इस हादसे में एकमात्र जीवित बचे युवक ने अस्पताल में पुलिस को जो बताया, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। घायल युवक के मुताबिक टक्कर के बाद भी ट्रक चालक ने गाड़ी नहीं रोकी। वह कार को अपने साथ फंसाकर कई किलोमीटर तक तेज रफ्तार में घसीटता रहा। इसी दौरान कार के परखच्चे उड़ गए और अंदर सवार 4 लोगों की जान चली गई।

पुलिस की कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही पापड़दा और नांगल राजावतान पुलिस मौके पर पहुंची। कार में फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। घायल युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मृतकों की अभी आधिकारिक पहचान नहीं हो पाई है लेकिन उनके पास मिले दस्तावेजों के आधार पर परिजनों को सूचित किया जा रहा है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है।