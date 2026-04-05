Gold Rate Today : जाने 22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का ताजा भाव, खरीदारी से पहले चेक करें लेटेस्ट रेट

Edited By Mehak, Updated: 05 Apr, 2026 12:18 PM

भारत में सोने की कीमतों ने पिछले दो हफ्तों में तेजी दिखाई है, हाल के दिनों में कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और अमेरिका में डॉलर कमजोर होने के कारण सोने की कीमतों को मजबूती मिली है। 24 कैरेट सोने का...

नेशनल डेस्क : भारत में सोने की कीमतों ने पिछले दो हफ्तों में अच्छा उछाल देखा है। हालांकि, हाल के दिनों में कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। इस अवधि में सोने की कीमतों में साप्ताहिक 1.9% की बढ़त ने इसे अहम सपोर्ट लेवल से ऊपर बनाए रखा है। निवेशक और बाजार विश्लेषक इसे सोने के मजबूत प्रदर्शन के संकेत के रूप में देख रहे हैं।

सोने की कीमतें क्यों बढ़ीं?

सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे मुख्य रूप से 3 कारण हैं:

वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव : ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के चलते निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ रहे हैं। केंद्रीय बैंकों की खरीदारी : भारत के रिज़र्व बैंक (RBI) और चीन का पीओबीसी (PBOC) अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की मात्रा बढ़ा रहे हैं, जिससे कीमतों को मजबूती मिल रही है। अमेरिकी आर्थिक संकेत : अमेरिका में महंगाई के आंकड़े और ब्याज दरों में संभावित कटौती से डॉलर कमजोर हुआ है, जो सोने की चमक को बढ़ा रहा है।

आज की सोने की कीमतें (5 अप्रैल 2026)

24 कैरेट सोना

1 ग्राम – 15,093 रुपये

8 ग्राम – 1,20,744 रुपये

10 ग्राम – 1,50,930 रुपये

100 ग्राम – 15,09,300 रुपये



22 कैरेट सोना

1 ग्राम – 13,835 रुपये

8 ग्राम – 1,10,680 रुपये

10 ग्राम – 1,38,350 रुपये

100 ग्राम – 13,83,500 रुपये

18 कैरेट सोना

1 ग्राम – 11,320 रुपये

8 ग्राम – 90,560 रुपये

10 ग्राम – 1,13,200 रुपये

100 ग्राम – 11,32,000 रुपये

चांदी की कीमतें स्थिर

देश में आज चांदी के दाम स्थिर हैं। भारत में चांदी की कीमत 1 ग्राम के लिए 250 रुपये और 1 किलोग्राम के लिए 2,50,000 रुपये पर बनी हुई है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद में 10 ग्राम चांदी 2,500 रुपये, 100 ग्राम 25,000 रुपये और 1 किलो 2,50,000 रुपये में बिक रही है। वहीं चेन्नई और हैदराबाद में 10 ग्राम, 100 ग्राम और 1 किलो चांदी की कीमत क्रमशः 2,550 रुपये, 25,500 रुपये और 2,55,000 रुपये है।

निवेशकों के लिए संकेत

हाल की तेजी और स्थिरता यह दर्शाती है कि सोना अभी निवेशकों के लिए सुरक्षित विकल्प बना हुआ है। वैश्विक तनाव और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी सोने की कीमतों को ऊपर बनाए रखने में मदद कर रही है। निवेशक इस समय सोने और चांदी पर ध्यान दे सकते हैं, जबकि बाजार में हल्की स्थिरता बनी हुई है।

