Toll Fee Hike: 1 अप्रैल से दिल्ली-मेरठ के बीच Highway से सफर हुआ महंगा, Toll Tax बढ़ा, जानें नई दरें

दिल्ली से मेरठ के बीच रोजाना आने-जाने वालों के लिए एक जरूरी और थोड़ी परेशान करने वाली खबर है। अगर आप इस रूट का इस्तेमाल करते हैं, तो अब आपको अपनी यात्रा के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने दिल्ली-मेरठ...

नेशनल डेस्क: दिल्ली से मेरठ के बीच रोजाना आने-जाने वालों के लिए एक जरूरी और थोड़ी परेशान करने वाली खबर है। अगर आप इस रूट का इस्तेमाल करते हैं, तो अब आपको अपनी यात्रा के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और NH-9 पर टोल टैक्स की दरों में इजाफा कर दिया है। ये नई दरें आने वाली 1 अप्रैल से पूरी तरह लागू हो जाएंगी, जिसका सीधा असर आपकी जेब और महीने के बजट पर पड़ना तय है।

एक्सप्रेसवे पर सफर का नया गणित

अब तक दिल्ली से मेरठ तक कार या जीप जैसे हल्के वाहनों के लिए एक तरफ का टोल 170 रुपये देना पड़ता था, जो अब बढ़कर 175 रुपये हो जाएगा। अगर आप उसी दिन वापस आते हैं, तो आपको कुल 265 रुपये का भुगतान करना होगा। नियमित यात्रियों के लिए मासिक पास की सुविधा भी अब महंगी हो गई है, जिसके लिए 5,840 रुपये चुकाने होंगे, जबकि फास्टैग पास की कीमत अब 3,075 रुपये निर्धारित की गई है।

NH-9 और अलग-अलग स्टेशनों के बीच का बदलाव

सिर्फ मुख्य एक्सप्रेसवे ही नहीं, बल्कि NH-9 के छिजारसी टोल प्लाजा पर भी अब 175 के बजाय 180 रुपये देने होंगे। मेरठ से अलग-अलग जगहों के बीच के किराए में भी बदलाव हुआ है। जैसे मेरठ से इंदिरापुरम जाने के लिए अब एक तरफ के 120 रुपये और आने-जाने के 180 रुपये लगेंगे। इसी तरह मेरठ से डूंडाहेड़ा के लिए 95 रुपये, डासना के लिए 80 रुपये, रसूलपुर सिकरोड के लिए 60 रुपये और भोजपुर तक के छोटे सफर के लिए अब 25 रुपये का टोल देना होगा।

मेरठ से विभिन्न स्थानों के लिए नई टोल दरें (1 अप्रैल से प्रभावी)

गंतव्य (Destination) एक तरफ का किराया (Single) वापसी सहित किराया (Return) इंदिरापुरम ₹120 ₹180 डूंडाहेड़ा ₹95 ₹140 डासना ₹80 ₹120 रसूलपुर सिकरोड ₹60 ₹85 भोजपुर ₹25 ₹40

भारी वाहनों पर भी पड़ा बोझ

इस बढ़ोतरी की मार सिर्फ निजी कार मालिकों पर ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक वाहनों पर भी पड़ी है। मिनी बस और छोटे सामान ढोने वाले वाहनों को अब दिल्ली से मेरठ के एक चक्कर के लिए 285 रुपये देने होंगे। वहीं, बड़े बस और ट्रकों के लिए यह राशि बढ़कर 595 रुपये (एक तरफ) और 890 रुपये (दोनों तरफ) कर दी गई है। जो बहुत बड़े मल्टी-एक्सल वाहन हैं, उनके लिए तो यह खर्च 1700 रुपये तक जा सकता है।

आम जनता और व्यापार पर असर

टोल की इन बढ़ी हुई कीमतों का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो नौकरी या व्यापार के सिलसिले में रोजाना दिल्ली और मेरठ के बीच आवाजाही करते हैं। जानकारों का मानना है कि ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ने की वजह से आने वाले दिनों में जरूरी सामानों की कीमतों में भी मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर, 1 अप्रैल से इस रूट पर सुहाना सफर थोड़ा और खर्चीला होने जा रहा है।