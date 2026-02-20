Smoker’s को तगड़ा झटका! महंगी हुई Gold Flake और Classic जैसे ब्रांड्स की सिगरेट, इतने बढ़े दाम

Edited By Radhika,Updated: 20 Feb, 2026 12:39 PM
Cigarette Price Hike 2026: सिगरेट पीने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत सरकार द्वारा 1 फरवरी 2026 से तंबाकू उत्पादों पर लागू की गई। नए tax system के बाद Gold Flake और Classic जैसे बड़े ब्रांड्स की कीमतों में भारी उछाल आया है।
सिगरेट की कीमतों में 41% तक की बढ़ोतरी हो सकती है-
केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर लगने वाले टैक्स ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। पुराने 28% GST + कंपनसेशन सेस के मॉडल को हटाकर अब 40% GST और सिगरेट की लंबाई के आधार पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है। इस बदलाव का सीधा असर आपकी पसंदीदा सिगरेट के पैक पर दिख रहा है।
प्रमुख ब्रांड्स के नए दाम (अनुमानित)
बाजार के जानकारों और Distributors के अनुसार, नई कीमतें कुछ इस प्रकार हो सकती हैं:
सिगरेट ब्रांड
पैक साइज
पुरानी कीमत (लगभग)
नई संभावित कीमत
बढ़ोतरी (%)
Classic Regular/Mild
20 स्टिक्स
₹340
₹480
41%
Gold Flake (Premium)
10 स्टिक्स
₹170
₹240
41%
Classic Connect (Slims)
20 स्टिक्स
₹300
₹360
20%
Gold Flake Superstar
10 स्टिक्स
₹59
₹70
19%
Marlboro Compact
प्रति स्टिक
₹9.50
₹11.50
21%
टैक्स में बदलाव का कैलकुलेशन
सरकार ने सिगरेट की लंबाई के अनुसार प्रति स्टिक एक्साइज ड्यूटी तय की है:
-
65mm से छोटी (बिना फिल्टर): ₹2.05 प्रति स्टिक अतिरिक्त।
-
65mm से छोटी (फिल्टर वाली): ₹2.10 प्रति स्टिक अतिरिक्त।
-
70mm-75mm (प्रीमियम): लगभग ₹5.40 प्रति स्टिक अतिरिक्त।
-
84mm (किंग साइज): इन पर टैक्स का बोझ सबसे ज्यादा बढ़ा है, जिससे प्रति स्टिक कीमत ₹17 से बढ़कर ₹24 तक पहुँच गई है।