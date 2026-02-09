Main Menu

    Gold Silver Prices : चांदी 13000 रुपये महंगी और सोने में हुई इतनी बढ़ोतरी, जानें आगे और कितने बढ़ेंगे रेट

Gold Silver Prices : चांदी 13000 रुपये महंगी और सोने में हुई इतनी बढ़ोतरी, जानें आगे और कितने बढ़ेंगे रेट

09 Feb, 2026

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में तेज बढ़त दर्ज की गई है। चांदी करीब 13,000 रुपये महंगी हुई, जबकि सोने के दाम लगभग 3,000 रुपये बढ़े हैं। अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के कारण निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश...

नेशनल डेस्क : भारतीय सर्राफा बाजार में सोमवार, 9 फरवरी को सोना और चांदी की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिली। सोमवार को ट्रेडिंग के दौरान सोने और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं की कीमतों में उछाल आया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह तेजी मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और निवेशकों का सुरक्षित निवेश की ओर रुझान बढ़ने की वजह से है। साथ ही, बाजार की निगाहें अमेरिका के आने वाले महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों पर भी टिकी हुई हैं।

MCX पर रुझान

  • चांदी की कीमत 4.93% यानी 12,320 रुपये की तेजी के साथ 2,62,212 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।
  • सोना भी 1.50% यानी 2,335 रुपये की बढ़त के साथ 1,57,786 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के दिनों में सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब इसमें फिर से मजबूती दिखाई दे रही है। MCX सिल्वर फ्यूचर्स फिलहाल 2,50,000 से 2,70,000 रुपये प्रति किलो के दायरे में टिके हुए हैं। हालांकि, इससे पहले चांदी की कीमतें लगभग 4,20,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुकी थीं।

विशेषज्ञों का मानना है कि बड़ी गिरावट के बाद चांदी ने खुद को संभाल लिया है और आने वाले समय में इसकी कीमतें 3,00,000 से 3,25,000 रुपये प्रति किलो तक जा सकती हैं।

निवेशकों के लिए क्या करें सुझाव

विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय संतुलित निवेश रणनीति अपनाना जरूरी है।

1. पहले से सोने में निवेश करने वाले निवेशक:

  • फिलहाल सोना होल्ड करने की सलाह दी जा रही है।
  • लंबी अवधि में सोना स्थिर और सुरक्षित रिटर्न देने की संभावना रखता है।

2. नए निवेशक जो अभी सोना या चांदी खरीदने का सोच रहे हैं:

  • उन्हें कीमतों में किसी संभावित गिरावट का इंतजार करना चाहिए।
  • तेजी के दौरान जल्दबाजी में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है।

सोने-चांदी की कीमतों में तेजी के कारण

1. कीमतों का हालिया उच्च स्तर से नीचे आना - इससे सोने और चांदी को खरीदने का आकर्षण बढ़ गया है।

2. अमेरिकी डॉलर की कमजोरी - डॉलर कमजोर होने से विदेशी निवेशक और घरेलू निवेशक दोनों सोने-चांदी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं।

3. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता - दुनिया भर में आर्थिक स्थिति और वित्तीय बाजार की अनिश्चितता निवेशकों को सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर खींच रही है।

4. अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों का इंतजार - अमेरिका के श्रम बाजार और अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा की घोषणा की उम्मीद है।

ये आंकड़े आगे चलकर ब्याज दरों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

विशेषज्ञों का निष्कर्ष

सोने और चांदी में अभी निवेश करने के लिए धैर्य और समझदारी जरूरी है। बाजार में तेजी है, लेकिन जल्दबाजी में खरीदारी जोखिम भरी हो सकती है। लंबी अवधि में सोना और चांदी निवेशकों को सुरक्षित और स्थिर लाभ दे सकते हैं।


 

