Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | दिल्ली में मौसम ने लिया यू-टर्न, 'येलो अलर्ट' के बीच IMD ने दी गरज और चमक के साथ बारिश  की चेतावनी

दिल्ली में मौसम ने लिया यू-टर्न, 'येलो अलर्ट' के बीच IMD ने दी गरज और चमक के साथ बारिश  की चेतावनी

Edited By Updated: 18 Feb, 2026 11:18 AM

cloudy skies in delhi rain likely

दिल्ली में बुधवार सुबह बादल छाए रहे और न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो इस मौसम के औसत से 4.8 डिग्री अधिक है।IMD ने आमतौर पर बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है, कुछ स्थानों पर गरज और बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली के...

नेशनल डेस्क: दिल्ली में बुधवार सुबह बादल छाए रहे और न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो इस मौसम के औसत से 4.8 डिग्री अधिक है।IMD ने आमतौर पर बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है, कुछ स्थानों पर गरज और बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है जो इस बात की प्रारंभिक चेतावनी है कि गंभीर मौसम की स्थिति की आशंका है और इससे दैनिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।

<

>

और ये भी पढ़े

IMD ने बताया कि दिल्ली की प्रमुख वेधशाला सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 4.8 डिग्री अधिक है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।

CPCB के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में बनी हुई है और सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 227 दर्ज किया गया। सीपीसीबी शून्य से 50 के बीच के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' श्रेणी में वर्गीकृत करता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!