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कुछ मीठा हो जाए! CM रेखा गुप्ता ने 'खीर समारोह' के साथ की सत्र की शुरुआत, कल पेश होगा लेखा-जोखा

Edited By Updated: 23 Mar, 2026 11:57 AM

cm rekha gupta begins budget session with kheer ceremony

दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने सोमवार को आगामी बजट सत्र से पहले पारंपरिक 'खीर समारोह' आयोजित किया। पिछले वर्ष शुरू की गई इस परंपरा को जारी रखते हुए, मुख्यमंत्री ने स्वयं खीर तैयार की, जिसे ईश्वर को अर्पित करने के बाद बजट निर्माण में जुटे अधिकारियों और...

नेशनल डेस्क: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने सोमवार को आगामी बजट सत्र से पहले पारंपरिक 'खीर समारोह' आयोजित किया। पिछले वर्ष शुरू की गई इस परंपरा को जारी रखते हुए, मुख्यमंत्री ने स्वयं खीर तैयार की, जिसे ईश्वर को अर्पित करने के बाद बजट निर्माण में जुटे अधिकारियों और आम जनता के बीच वितरित किया गया।

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ओवरऑल डेवलपमेंट पर दिया जोर

इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बजट दिल्ली के 3 करोड़ से अधिक निवासियों के जीवन में समृद्धि और विकास लाने वाला होगा। गौरतलब है कि वह 24 मार्च को अपनी सरकार का लगातार दूसरा बजट पेश करने वाली हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का लक्ष्य शहर के हर वर्ग को साथ लेकर समावेशी विकास की ओर बढ़ना है।

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आशीष सूद ने सीएम और पीएम के नेतृत्व को बताया सराहनीय

दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने इस मौके पर कहा कि पिछला वर्ष शासन को पुनर्परिभाषित करने वाला रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पिछले बजट के शानदार क्रियान्वयन ने दिल्ली की जनता की उम्मीदों को पूरा किया है।

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क्या होगा खास?

भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय और हरीश खुराना ने बजट की बारीकियों पर सीधा खुलासा न करते हुए इसे 'सर्वांगीण विकास' का रोडमैप बताया। हरीश खुराना ने जानकारी दी कि 23 मार्च को दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) सदन के पटल पर रखा जाएगा। कल, 24 मार्च को मुख्यमंत्री आधिकारिक रूप से बजट पेश करेंगी। cultural values और आधुनिक शासन के मेल का प्रतीक यह 'खीर समारोह' अब दिल्ली के बजट निर्माण की एक वार्षिक परंपरा बन चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार के बजट में बुनियादी ढांचे, समाज कल्याण, शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

 

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