कश्मीर में ठंड और बढ़ी, मौसम विभाग ने बारिश एवं बर्फबारी का जताया अनुमान

नेशनल डेस्क : कश्मीर में न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ठंड का प्रकोप और बढ़ गया है तथा घाटी में सोनमर्ग सबसे ठंडा स्थान रहा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में विशेषकर घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश एवं बर्फबारी होने का अनुमान जताया है। अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग में न्यूनतम तापमान शून्य से 8.9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

गांदरबल में शुक्रवार को मध्यम बर्फबारी हुई थी। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में न्यूनतम तापमान शून्य से 6.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से छह डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में पर्यटन स्थल गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान शून्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो इससे पिछली रात के शून्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस नीचे से कम है। घाटी के प्रवेश द्वार काजीगुंड कस्बे में न्यूनतम तापमान शून्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। अधिकारियों ने कहा कि कोकेरनाग में न्यूनतम तापमान शून्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया और कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान शून्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ।

कश्मीर घाटी में इस समय ‘चिल्ला-ए-कलां' का दौर है, जो अत्यंत कड़ाके की सर्दियों की 40 दिन की अवधि होती है। इस दौरान रात का तापमान अक्सर हिमांक बिंदु से कई डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है और बर्फबारी की संभावना सबसे अधिक रहती है। पिछले साल 21 दिसंबर को शुरू हुआ ‘चिल्ला-ए-कलां' का दौर 30 जनवरी को समाप्त होगा। इसके बाद ‘चिल्ला-ए-खुर्द' और ‘चिल्ला-ए-बच्चा' का दौर होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि लगातार पश्चिमी विक्षोभ कश्मीर को प्रभावित करेंगे, जिससे अगले कुछ दिनों में बारिश एवं बर्फबारी होने की संभावना है।

उसने कहा कि शनिवार और रविवार को ऊंचाई वाले अलग-अलग इलाकों में हल्की बर्फबारी संभव है, जबकि 19 और 20 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग कार्यालय ने कहा कि 21 जनवरी को ऊंचाई वाले अलग-अलग इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है, जिसके बाद 25 जनवरी तक हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। चिनाब घाटी, पीर-पंजाल पर्वतमाला और दक्षिण कश्मीर के कुछ जिलों में 23 से 24 जनवरी में भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है।