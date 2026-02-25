Heavy Rain Alert: मौसम का खतरनाक यू-टर्न! अगले 24 से 48 घंटों में इन 7 राज्यों पर बारिश मचाएगी तांडव, IMD का अलर्ट जारी

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 25 Feb, 2026 11:27 AM

Heavy Rain Alert : देश के मौसम में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी की है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के सात राज्यों में मौसम अपना रौद्र रूप दिखा सकता है। कहीं मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि (Hailstorm) की आशंका है तो कहीं पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ सकती है।

इन 7 राज्यों में मचेगा बवाल

IMD के अनुसार 25 और 26 फरवरी को पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ (महाराष्ट्र), ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और तेलंगाना में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है।

पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में असर

27 और 28 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से:

हिमालयी क्षेत्र: जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट है।

मनाली का हाल: मनाली जैसे पर्यटन स्थलों पर तापमान शून्य से -10 डिग्री तक नीचे जा सकता है।

दिल्ली-NCR और उत्तर प्रदेश का मिजाज

दिल्ली: राजधानी में 25 फरवरी को आसमान साफ रहेगा। हल्की धूप खिलेगी और अधिकतम तापमान 28 डिग्री के आसपास रहेगा। हालांकि सुबह-शाम हल्की हवाएं चलेंगी।

उत्तर प्रदेश: लखनऊ और कानपुर में मौसम सामान्य रहेगा लेकिन पश्चिमी यूपी के जिलों (सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद) में सुबह के समय हल्की ठंड महसूस की जा सकती है।

बिहार और झारखंड की स्थिति

बिहार: पटना समेत अधिकांश जिलों में धूप खिलेगी और गर्मी का अहसास बढ़ेगा। अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक जा सकता है।

झारखंड: रांची, खूंटी और रामगढ़ जैसे जिलों में देर शाम हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है।

दक्षिण भारत का हाल

तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों में 1 मार्च तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने का अनुमान है। चेन्नई में उमस भरी गर्मी रह सकती है जहां तापमान 30 डिग्री के आसपास बना रहेगा।