Food Alert! मछली के साथ इन चीजों का सेवन करना हो सकता है खतरनाक, नजरअंदाज करना पड़ सकती है भारी

नेशनल डेस्क : मछली खाने को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसमें प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर मछली के साथ कुछ चीजें खा ली जाएं, तो इसका नुकसान भी हो सकता है।

1. मछली और शराब/वाइन

मछली खाने के तुरंत बाद अगर शराब या वाइन पी जाए तो यह लिवर पर दबाव डालता है। कुछ रिसर्च में यह भी पाया गया है कि इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि मछली के साथ अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए।

2. ज्यादा नींबू या विटामिन C

अगर मछली के साथ बहुत ज्यादा नींबू या खट्टे फल खाए जाते हैं, तो आर्सेनिक टॉक्सिसिटी और फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ सकता है। खासकर तब, जब मछली पुरानी हो या सही तरह से स्टोर न की गई हो। इसलिए नींबू का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करना बेहतर है।

3. हरी पत्तेदार सब्जियां

पालक, सरसों और धनिया जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों को मछली के साथ खाने से शरीर में कैल्शियम और आयरन का सही तरह से अवशोषण नहीं हो पाता। साथ ही गैस, पेट फूलना और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इन्हें मछली से अलग समय पर खाना चाहिए।

4. तली-भुनी चीजें और फास्ट फूड

मछली को फ्राइड स्नैक्स या फास्ट फूड के साथ खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और दिल से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा पाचन भी धीमा हो जाता है। हेल्दी रहने के लिए मछली को हमेशा हल्के और पौष्टिक तरीके से पकाकर खाना चाहिए।

5. ज्यादा मीठा

अगर मछली खाने के बाद बहुत ज्यादा मीठा खाया जाए तो ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है। लंबे समय में यह डायबिटीज और मोटापे का कारण भी बन सकता है।

एक्सपर्ट की राय

न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि मछली के सही फूड कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना जरूरी है। मछली खुद में हेल्दी है लेकिन गलत चीजों के साथ खाने पर यह नुकसान कर सकती है। दूध, शराब, ज्यादा नींबू, हरी पत्तेदार सब्जियां, तली-भुनी चीजें और मिठाइयों से बचना चाहिए। सही तरीके से मछली खाने से दिल, दिमाग और इम्यूनिटी मजबूत होती है।