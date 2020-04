कोरोना वायरस (covid 19) के खिलाफ देश की जनता एकजुट होकर लड़ रही है। वहीं पुलिस, डॉक्टर, नर्स, सफाईकर्मी और समाजसेवी सब मिलकर बिना थके लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। डॉक्टर जहां मरीजों का दिन-रात देखभाल कर रहे हैं वहीं लॉकडाउन पर लोग बेवजह अपने घरों सेे बाहर न निकलें पुलिस इस बात का ध्यान रख रही है।

नेशनल डेस्कः कोरोना वायरस (covid 19) के खिलाफ देश की जनता एकजुट होकर लड़ रही है। वहीं पुलिस, डॉक्टर, नर्स, सफाईकर्मी और समाजसेवी सब मिलकर बिना थके लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। डॉक्टर जहां मरीजों का दिन-रात देखभाल कर रहे हैं वहीं लॉकडाउन पर लोग बेवजह अपने घरों सेे बाहर न निकलें पुलिस इस बात का ध्यान रख रही है। डॉक्टर और पुलिस बिना रूके अपने-अपने फर्ज निभा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई है अपने घरों में कैद रहना जिससे इस वायरस के सर्कल क तोड़ा जा सके। ऐसे में देश में लॉकडाउन किया गया है जिसके चलते कई लोग जहां अपने घरों में है वहीं कई ऐसे भी हैं जो बेेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं।

Outstanding Work by @PuneCityPolice! They are doing a fantastic job of creating awareness! So Proud of our Police! pic.twitter.com/YavaHsf84n