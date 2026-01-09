Main Menu

    Cricketer Died: क्रिकेट जगत में शोक की लहर, 37 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेटर का निधन

cricketer lalremruata khiangte mizoram cricketer passes away

खेल के मैदान से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने न केवल मिजोरम बल्कि पूरे देश के क्रिकेट प्रशंसकों को स्तब्ध कर दिया है। 22 गज की पट्टी पर अपनी टीम के लिए संघर्ष कर रहा एक योद्धा अचानक जिंदगी की जंग हार गया। मिजोरम के अनुभवी क्रिकेटर...

नेशनल डेस्क:  खेल के मैदान से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने न केवल मिजोरम बल्कि पूरे देश के क्रिकेट प्रशंसकों को स्तब्ध कर दिया है। 22 गज की पट्टी पर अपनी टीम के लिए संघर्ष कर रहा एक योद्धा अचानक जिंदगी की जंग हार गया। मिजोरम के अनुभवी क्रिकेटर लालरेमरूता खियांग्ते का एक स्थानीय मुकाबले के दौरान दुखद निधन हो गया है।

मैदान पर अचानक बिगड़ी तबीयत
गुरुवार के दिन मिजोरम क्रिकेट के लिए सिहमुई में 'वेनघ्नुई रेडर्स क्रिकेट क्लब' और 'चावनपुई ILMOV क्रिकेट क्लब' के बीच मुकाबला चल रहा था। इसी दौरान क्रिकेटर खियांग्ते को अचानक सांस लेने में  समस्या हुई और वे अचेत होकर गिर पड़े। हालांकि उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। चिकित्सकों के अनुसार, उन्हें एक जानलेवा स्ट्रोक आया था जिसे संभाल पाना मुमकिन नहीं हो सका।

क्रिकेट करियर की उपलब्धियां
लालरेमरूता खियांग्ते महज एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि मिजोरम क्रिकेट के उभार के गवाह थे। उन्होंने  2018 से 2022 के बीच राज्य की सीनियर टीम के लिए अपनी सेवाएं दीं।

रणजी ट्रॉफी: उन्होंने 2 प्रथम श्रेणी मैचों में मिजोरम का प्रतिनिधित्व किया।

टी-20 प्रारूप: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 7 मैचों में उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।  वे राज्य के क्लब क्रिकेट के एक दिग्गज खिलाड़ी माने जाते थे।

खेल जगत में शोक की लहर
मिजोरम के खेल एवं युवा सेवा मंत्री, लालंगिंगलोवा हमार ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे राज्य के खेल जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की।  क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मिजोरम (CAM) ने उन्हें एक समर्पित और अनुशासित खिलाड़ी के रूप में याद किया, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का मान बढ़ाया था।

