Cyclone Murasu: चक्रवात 'मुरासु' हुआ और तेज़, 120 किमी/घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, भारी बारिश का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को बताया कि बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान 'मुरासु' अब एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। इसके मंगलवार तड़के आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के एक बुलेटिन के अनुसार,...

अमरावती: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को बताया कि बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान 'मुरासु' अब एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। इसके मंगलवार तड़के आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के एक बुलेटिन के अनुसार, पश्चिम-मध्य और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में मौजूद चक्रवाती तूफान 'मुरासु' पिछले छह घंटों के दौरान लगभग 20 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा है। यह एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। 2 नवंबर को तड़के 2:30 बजे (IST) यह इसी क्षेत्र में केंद्रित था। उस समय यह तमिलनाडु में चेन्नई से लगभग 260 किमी पूर्व-उत्तर-पूर्व, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर से 290 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व, मछलीपट्टनम से 320 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व, कावली से 310 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व, ओंगोल से 330 किमी दक्षिण-पूर्व और विशाखापत्तनम से 470 किमी दक्षिण में स्थित था।

इसके उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते रहने और एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की प्रबल संभावना है। इस दौरान हवा की गति 100 से 110 किमी प्रति घंटा हो सकती है, जो झोंकों के साथ 120 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। यह तूफान 2 नवंबर की आधी रात से 3 नवंबर की सुबह के बीच ओंगोल के पास, नेल्लोर और नरसापुर के बीच से गुजरेगा। आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (APSDMA) ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

APSDMA के प्रबंध निदेशक और 'रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी' (RTGS) केंद्र के CEO, प्रखर जैन ने बताया कि सोमवार और मंगलवार को दक्षिण तटीय आंध्र और रायलसीमा क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। सोमवार को कृष्णा, गुंटूर, बापटला, प्रकाशम, मरकापुरम और नेल्लोर जिलों के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। एक-दो जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की भी आशंका है। एलुरु, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, एनटीआर, पलनाडु, तिरुपति और चित्तूर जिलों के कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

अल्लूरी, पोलावरम, काकीनाडा और कोनासीमा जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान है। नंडयाल, वाईएसआर कडप्पा और अन्नामय्या जिलों के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि राहत और बचाव कार्यों के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) की छह टीमें और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) की सात टीमें पहले ही तैनात कर दी गई हैं।

चक्रवात से प्रभावित होने वाले इलाकों में बिजली के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने-खासकर बिजली के खंभे उखड़ जाने-की आशंका को देखते हुए, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से बात की। उन्होंने उनसे आंध्र प्रदेश में बिजली के बुनियादी ढांचे को बहाल करने के काम के लिए जरूरी कर्मचारी और मशीनरी भेजने का अनुरोध किया।

रविवार देर रात जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, दोनों मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और आंध्र प्रदेश को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें बताया कि आंध्र प्रदेश के अधिकारी जरूरी सहायता के लिए इन दोनों राज्यों के अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे। इस बीच, तेलंगाना के कर्मचारी पहले से ही उन इलाकों में बिजली के बुनियादी ढांचे को बहाल करने के काम में जुटे हैं, जो चक्रवात 'अर्नब' से क्षतिग्रस्त हो गए थे। एहतियात के तौर पर, आंध्र प्रदेश सरकार ने बिजली विभाग के उन कर्मचारियों को भी तैयार रखा है, जिन्होंने चक्रवात 'अर्नब' से प्रभावित इलाकों में बहाली का काम पूरा कर लिया है। इन कर्मचारियों को अब चक्रवात 'मुरासु' से प्रभावित होने वाले इलाकों में तैनात किया जा सकता है।