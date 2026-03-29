दिल्ली में आग का तांडव: जान बचाने के लिए पहली मंजिल से कूद 4 लोग घायल, फिर मची चीख-पुकार

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में शनिवार देर रात एक इमारत में लगी आग से बचने के लिए पहली मंजिल से कूद जाने के कारण दो साल के बच्चे सहित चार लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

नेशनल डेस्क: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में शनिवार देर रात एक इमारत में लगी आग से बचने के लिए पहली मंजिल से कूद जाने के कारण दो साल के बच्चे सहित चार लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के अधिकारियों ने बताया कि भूतल पर खड़े दो स्कूटर और एक मोटरसाइकिल में आग लगने के बाद छह मंजिला इमारत में धुआं भर गया और इमारत से आठ लोगों को बचाया गया।



एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना भजनपुरा के पास चांद बाग इलाके के एफ ब्लॉक स्थित एक मकान में रात करीब ढाई बजे हुई। उन्होंने बताया कि दमकलकर्मियों के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले तीन महिलाएं और एक बच्चा इमारत की पहली मंजिल से कूद गए। अधिकारी ने कहा, ''उनकी पहचान निखत (22), रशीदा (50), सोनी (25) और आशिफ (दो) के रूप में की गई है।



चारों को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया है। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।'' उन्होंने बताया कि दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर फंसे बच्चों समेत आठ अन्य निवासियों को बचा लिया गया। अधिकारियों के अनुसार, इमारत की संरचना के कारण उसमें तेजी से धुआं भर गया, जिससे निवासियों के लिए बाहर निकालना मुश्किल हो गया।



अधिकारियों के अनुसार, दमकल की कई इकाइयों को आग बुझाने के काम में लगाया गया और आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि आग पर रविवार तड़के तीन बजकर 50 मिनट तक काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारण का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।

