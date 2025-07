Delhi:  दो पक्के दोस्तों ने एक-दूसरे पर किए चाकू से ताबड़तोड़ वार..दोनों की मौके पर मौत, इलाके में दहशत का माहौल

नेशनल डेस्क: पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। दो करीबियों के बीच एक मामूली विवाद इतना हिंसक रूप ले गया कि दोनों ने एक-दूसरे पर चाकू से वार कर अपनी जान गंवा दी। इस घटना ने न केवल इलाके के लोगों को झकझोर दिया है, बल्कि दिल्ली में बढ़ती हिंसा की चिंताजनक तस्वीर भी उजागर कर दी है।

घटना का पूरा विवरण

यह दर्दनाक हादसा ख्याला बी ब्लॉक में हुआ, जहां संदीप और आरिफ नाम के दो दोस्त अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों की आपसी दोस्ती विवाद में तब्दील हो गई, जिसके बाद एक खूनी झड़प हुई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दोनों ने आपस में इतना तीखा झगड़ा किया कि उन्होंने एक-दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

#WATCH | Delhi | A double murder case reported in the Tilak Nagar police station area of West Delhi. As soon as the information was received, police from Khyala police station and Tilak Nagar police station reached the spot. The investigation is underway. It was found that one… pic.twitter.com/TV5GGsp5TO — ANI (@ANI) July 14, 2025