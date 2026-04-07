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दिल्ली: शराब के नशे में पिता-चाचा की हत्या करने के आरोप में युवक गिरफ्तार

Edited By Updated: 07 Apr, 2026 03:26 PM

delhi youth arrested for killing father and uncle while drunk

दिल्ली के उत्तम नगर में शराब के नशे में हुए झगड़े में अपने पिता और चाचा की हत्या करने के आरोप में 22-वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद से आरोपी ईश्वर फरार था, लेकिन उसे सोमवार को...

नेशनल डेस्क। दिल्ली के उत्तम नगर में शराब के नशे में हुए झगड़े में अपने पिता और चाचा की हत्या करने के आरोप में 22-वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद से आरोपी ईश्वर फरार था, लेकिन उसे सोमवार को पकड़ लिया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि चार अप्रैल को पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना मिली, जिसके आधार पर देवेंद्र कुमार (50) और उनके भाई अमित (48) के शव एक कमरे से बरामद किये गये। उन्होंने बताया कि कमरा अस्त-व्यस्त पड़ा था और वहां शराब की बोतलें बिखरी पड़ी थीं। 

जांच दल और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल का मुआयना किया और सबूत जुटाए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दोनों व्यक्तियों की मौत हमले के कारण लगी आंतरिक चोटों से हुई। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि 'कर्मचारी राज्य बीमा निगम' (ईएसआईसी) में कार्यरत देवेंद्र हाल में अपने भाई और बेटे के साथ किराये के मकान में रहने आये थे। अधिकारी के मुताबिक, मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि तीन अप्रैल की रात को उसे अपने किरायेदार के यहां झगड़े की सूचना मिली और जब वह मौके पर पहुंचा, तो ईश्वर ने दरवाजा खोला। 

अधिकारी ने मकान मालिक के हवाले से बताया कि ईश्वर नशे की हालत में लग रहा था तथा उसे शांत करने के बाद वह (मकान मालिक) अपने घर लौट गया। उन्होंने बताया कि बाद में मकान मालिक को सूचना मिली कि देवेंद्र की हत्या कर दी गई है, और जब वह दोबारा घर पहुंचा तो उसे दोनों भाई मृत मिले। 

अधिकारी ने बताया, ''ईश्वर ने कथित तौर पर झगड़े के दौरान अपने पिता और चाचा पर हमला किया और फिर मौके से फरार हो गया। उसे मोहन गार्डन इलाके से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।'' 

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