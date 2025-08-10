Main Menu

  • धराली त्रासदी: आपदा पीड़ितों के परिवारों को उत्तराखंड सरकार देगी आर्थिक मदद, मुआवजे का किया ऐलान

धराली त्रासदी: आपदा पीड़ितों के परिवारों को उत्तराखंड सरकार देगी आर्थिक मदद, मुआवजे का किया ऐलान

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आई आपदा के बाद राज्य सरकार ने राहत और पुनर्वास कार्य शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

नेशनल डेस्क : उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आई आपदा के बाद राज्य सरकार ने राहत और पुनर्वास कार्य शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

क्षतिग्रस्त मकानों के लिए तत्काल मदद

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिन लोगों के मकान आपदा में पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, उन्हें पुनर्निर्माण के लिए 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। यह राशि तत्काल सहायता के रूप में दी जाएगी, ताकि प्रभावित परिवार जल्द से जल्द अपने घर दोबारा बना सकें।

यह भी पढ़ें - मातम में बदली खुशियां... मृत भाई की कलाई पर बहन ने बांधी राखी, रक्षाबंधन से एक रात पहले 3 साल के मासूम पर झपट पड़ा था तेंदुआ

पुनर्वास योजना और समिति का गठन

धराली गांव के आपदा प्रभावित परिवारों के स्थायी पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री ने एक विशेष योजना की घोषणा की है। इसके तहत सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में तीन अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है। यह समिति एक सप्ताह के भीतर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और गांव के भविष्य के लिए दीर्घकालिक एवं प्रभावी नीति का खाका तैयार करेगी, जिससे स्थानीय लोगों की सुरक्षा और आजीविका सुनिश्चित हो सके।

यह भी पढ़ें - Medicine Alert: High BP की दवाओं के साथ भूलकर भी न लें ये दवा, वरना किडनी को हो सकता है...

सरकार का वादा – हर पीड़ित के साथ खड़े रहेंगे

सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार हर आपदा प्रभावित व्यक्ति के साथ खड़ी है और पूरी मदद करेगी। राहत और पुनर्वास कार्य तेज गति से जारी रहेंगे, ताकि सभी प्रभावित लोगों तक सहायता जल्द पहुंचे। फिलहाल, राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहे हैं। हालांकि, धराली गांव तक जाने का पैदल मार्ग अभी बंद है, जिसे खोलने के लिए प्रयास जारी हैं।

 

