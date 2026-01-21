क्या 9 साल की लड़की ने दिया बच्चे को जन्म ? जानें वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर हरियाणा के कैथल से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली खबर तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि कैथल की एक 9 साल की बच्ची ने बच्चे को जन्म दिया है और उसे उसके 11 साल के भाई ने प्रेग्नेंट किया...

नेशनल डेस्क: पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर हरियाणा के कैथल से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली खबर तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि कैथल की एक 9 साल की बच्ची ने बच्चे को जन्म दिया है और उसे उसके 11 साल के भाई ने प्रेग्नेंट किया था। वायरल वीडियो में एक महिला पुलिस अधिकारी की स्पीच के साथ नवजात शिशु के साथ बच्ची को भी दिखाया जा रहा है, जिससे लोग इसे सच मान बैठे।

इस वीडियो में महिला पुलिस अधिकारी खुद को कैथल सिटी थाना प्रभारी बताते हुए कहती नजर आती हैं कि उनके सामने ऐसा मामला आया था, जिसमें एक 9 साल की बच्ची अपने ही भाई की वजह से गर्भवती हुई और बाद में उसने बच्चे को जन्म दिया। इसी बयान और बच्ची के वीडियो को जोड़कर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई जा रही है।

हालांकि, इस पूरे मामले पर अब कैथल पुलिस ने सच्चाई सामने रख दी है। कैथल पुलिस की ओर से DSP ललित कुमार ने आधिकारिक बयान जारी कर साफ किया है कि इस वायरल खबर में कोई भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने बताया कि सिटी थाना प्रभारी गीता की जो स्पीच वायरल की जा रही है, वह लगभग एक साल से ज्यादा पुरानी है और महिला सुरक्षा से जुड़े एक सेमिनार की है। इस भाषण का कैथल में किसी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है।

DSP ललित कुमार ने कहा कि वायरल किए जा रहे वीडियो में जिस बच्ची और नवजात शिशु को दिखाया गया है, वह भी इस कथित घटना से जुड़ा नहीं है। पुलिस ने कैथल जिले के सभी थानों से जांच करवा ली है और इस तरह का कोई भी मामला कहीं दर्ज नहीं है। यह खबर पूरी तरह फर्जी और भ्रामक है।

कैथल पुलिस ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की झूठी और सनसनीखेज सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी वीडियो या खबर को साझा करने से पहले उसकी सत्यता जरूर जांचें और केवल आधिकारिक व विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें।