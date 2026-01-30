Heavy Rain Alert: अगले 48 घंटों में जमकर पड़ेगी बारिश और होगी ओलावृष्टि, IMD Alert ने कई राज्यों में बढ़ाई चिंता

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 30 Jan, 2026 01:03 PM

उत्तर भारत में हाड़ कपाने वाली सर्दी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी के बाद अब मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि (Hailstorm) का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले दो हफ्तों का...

IMD Alert : उत्तर भारत में हाड़ कपाने वाली सर्दी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी के बाद अब मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि (Hailstorm) का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले दो हफ्तों का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि 'बैक-टू-बैक' दो पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances) सक्रिय होने जा रहे हैं, जो मौसम को और भी अधिक चुनौतीपूर्ण बना देंगे। यहां अगले 48 घंटों का विस्तृत मौसम अपडेट दिया गया है:

31 जनवरी से शुरू होगा बारिश का दौर

मौसम विभाग के अनुसार 31 जनवरी की रात से एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत में दस्तक देगा। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गरज-चमक के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना है। इस दौरान 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलेंगी जिससे गलन और बढ़ जाएगी।

न्यूनतम पारा 2 डिग्री तक गिरा, ऑरेंज अलर्ट जारी

पिछले 48 घंटों में राजस्थान और हरियाणा के कई इलाकों में तापमान जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है:

यह भी पढ़ें: स्टेज पर ही दुल्हन को देख दूल्हे का बन गया मूड, लिप-लॉक करने के लिए जैसे ही पास आया तो... रोमांस का ये Video धड़ल्ले से हो रहा Viral

नारनौल (हरियाणा): यहां तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो मैदानी इलाकों में सबसे कम है।

राजस्थान: पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में पारा 3 डिग्री के आसपास बना हुआ है।

ऑरेंज अलर्ट: IMD ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। यहां घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड का कहर जारी रहेगा।

कोहरे का सफेद पहरा और यातायात पर असर

सुबह के समय दृश्यता (Visibility) 50 मीटर से भी कम रह रही है जिसका सीधा असर परिवहन पर पड़ा है। दिल्ली और आसपास के हवाई अड्डों पर कई उड़ानें देरी से चल रही हैं। कोहरे के कारण उत्तर भारत की ओर आने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें घंटों लेट हैं। प्रशासन ने कोहरे के दौरान वाहन चलाने वालों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है क्योंकि विजिबिलिटी कम होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।