Delhi Rain Alert: दिल्लीवालों के लिए IMD का अलर्ट, 19-20-21 अगले 3 दिनों तक बारिश, इन राज्य में ओले पड़ने की संभावना

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के निवासियों को अगले तीन दिनों (19 से 21 मार्च) तक सुहावने मौसम की उम्मीद है, क्योंकि बारिश होने की संभावना है। इस बारिश से न केवल बढ़ते तापमान से राहत मिलेगी, बल्कि...

नेशनल डेस्क: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के निवासियों को अगले तीन दिनों (19 से 21 मार्च) तक सुहावने मौसम की उम्मीद है, क्योंकि बारिश होने की संभावना है। इस बारिश से न केवल बढ़ते तापमान से राहत मिलेगी, बल्कि क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार, 18 मार्च को दिल्ली-एनसीआर में मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है, अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि, 19 मार्च से मौसम में बदलाव आने की संभावना है।

19 और 20 मार्च को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, और दिन में एक या दो बार हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इन दिनों अधिकतम तापमान क्रमशः 29 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

21 मार्च को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है और हल्की बारिश जारी रहने की आशंका है। इसके बाद, 22 से 23 मार्च तक मौसम स्थिर होने की संभावना है और क्षेत्र में आंशिक रूप से बादल छाए रहने से लेकर ज्यादातर साफ आसमान रहने की संभावना है।

IMD ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले सप्ताह में अधिकतम या न्यूनतम तापमान में कोई खास वृद्धि नहीं होगी, जिससे गर्मी से राहत मिलती रहेगी। अनुमानित बारिश मध्यम तापमान बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

इस बीच, IMD ने देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक मौसम संबंधी गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाया है। अगले कुछ दिनों में कई क्षेत्रों में बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। बुधवार से कई क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता बढ़ने की आशंका है।

पूर्वोत्तर राज्यों में अगले कुछ दिनों तक गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के शुरुआती चरण में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में छिटपुट भारी बारिश हो सकती है।

हिमाचल प्रदेश में 19 और 20 मार्च को भारी बारिश

पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में 19 और 20 मार्च को भारी बारिश की संभावना है, जबकि उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में 20 मार्च को भारी बारिश हो सकती है। इन पहाड़ी क्षेत्रों के साथ-साथ उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी 20 मार्च तक गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है।

इसके अलावा, मौसम विज्ञान विभाग ने कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश में 18 और 19 मार्च को ओलावृष्टि हो सकती है, जबकि उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 19 और 20 मार्च को ऐसी ही स्थिति देखने को मिल सकती है।