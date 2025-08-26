Main Menu

  • आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ED का छापा, अरविंद केजरीवाल बोले- पार्टी को टारगेट किया जा रहा है

Edited By Radhika,Updated: 26 Aug, 2025 11:33 AM

दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर बवाल मच गया है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापेमारी की है।

नेशनल डेस्क: दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर बवाल मच गया है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापेमारी की है। यह छापेमारी अस्पताल निर्माण में हुए कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर की गई है। ईडी ने मंगलवार सुबह दिल्ली और उसके आस-पास के 13 ठिकानों पर तलाशी ली, जिसमें सौरभ भारद्वाज का आवास भी शामिल है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला साल 2018-19 में शुरू की गई 24 अस्पताल परियोजनाओं से जुड़ा है। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 5,590 करोड़ रुपये थी। इनमें 11 नए अस्पताल और 13 पुराने अस्पतालों का नवीनीकरण शामिल था। शिकायत के अनुसार, इन परियोजनाओं में काम बहुत कम हुआ, लेकिन लागत कई गुना बढ़ गई। आरोप है कि इस दौरान सैकड़ों करोड़ रुपये का गबन किया गया।

बीजेपी और आप में छिड़ी जुबानी जंग

इस छापेमारी के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और आम आदमी पार्टी के बीच तीखी बहस शुरू हो गई है। बीजेपी इसे आप सरकार के घोटालों पर कार्रवाई बता रही है। उनका दावा है कि दिल्ली को लूटने वाले केजरीवाल और सिसोदिया के बाद अब सौरभ भारद्वाज भी जेल जाएंगे। दूसरी ओर आप  नेता,  आतिशी और संजय सिंह इसे केंद्र सरकार की साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह मामला झूठा है क्योंकि जब यह कथित घोटाला हुआ, तब स्वास्थ्य मंत्रालय सौरभ भारद्वाज के पास नहीं था। आप नेताओं का यह भी कहना है कि जैसे सत्येंद्र जैन के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ, वैसे ही सौरभ भारद्वाज के खिलाफ भी कोई मामला नहीं निकलेगा।

