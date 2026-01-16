Free Users को झटका! अब नहीं बन पाएंगी असली लोगों की अश्लील तस्वीरें, छेड़छाड़ पर लगी रोक, Paid हो गया यह फीचर

Main Menu

16 Jan, 2026 10:40 AM

elon musk company x ai makes a major decision grok spicy mode is being banned

एलन मस्क के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म X AI ने दुनिया भर में हो रहे भारी विरोध और कानूनी जांच के आगे झुकते हुए अपने एआई चैटबॉट ग्रोक (Grok) में बड़े बदलाव किए हैं। कंपनी ने ग्रोक के विवादास्पद स्पाइसी मोड के जरिए असली लोगों की तस्वीरों को...

Grok's Spicy Mode Reinforced: एलन मस्क के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म X AI ने दुनिया भर में हो रहे भारी विरोध और कानूनी जांच के आगे झुकते हुए अपने एआई चैटबॉट ग्रोक (Grok) में बड़े बदलाव किए हैं। कंपनी ने ग्रोक के विवादास्पद स्पाइसी मोड के जरिए असली लोगों की तस्वीरों को उत्तेजक या आपत्तिजनक कपड़ों में बदलने (AI Undressing) की सुविधा पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

सुरक्षा के लिए उठाए गए कड़े कदम

कंपनी ने बुधवार रात घोषणा की कि अब ग्रोक का इस्तेमाल किसी की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए तकनीकी दीवारें खड़ी की गई हैं। अब ग्रोक किसी भी असली व्यक्ति की फोटो को बिकिनी, अंडरवियर या अन्य उत्तेजक पोशाकों में एडिट नहीं कर पाएगा। तस्वीर बनाने और उसे एडिट करने का फीचर अब केवल पैसे देने वाले ग्राहकों (Premium Users) के लिए ही उपलब्ध होगा।

PunjabKesari

कंपनी का मानना है कि इससे दुरुपयोग करने वालों को ट्रैक करना आसान होगा और उनकी जवाबदेही तय की जा सकेगी। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि जिन देशों में एआई के जरिए ऐसी तस्वीरें बनाना गैरकानूनी है वहां यह फीचर पूरी तरह ब्लॉक रहेगा।

भारत समेत कई देशों के अल्टीमेटम का असर

मस्क की कंपनी को यह कदम तब उठाना पड़ा जब दुनिया के कई बड़े देशों ने ग्रोक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था:

PunjabKesari

  1. भारत की चेतावनी: भारत सरकार के आईटी मंत्रालय (MeitY) ने X को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। सरकार ने स्पष्ट कहा था कि यदि नियमों का पालन नहीं हुआ तो कंपनी से सेफ हार्बर (कानूनी सुरक्षा) छीन ली जाएगी। इसके बाद X ने भारत में 3,500 से अधिक पोस्ट हटाईं और कई अकाउंट्स ब्लॉक किए।

  2. वैश्विक प्रतिबंध: मलेशिया और इंडोनेशिया ने ग्रोक पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं कैलिफोर्निया (अमेरिका), ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, फ्रांस और ब्राजील ने भी सख्त जांच शुरू कर दी थी।

  3. बिना सहमति की तस्वीरें (Deepfakes): कंपनी पर आरोप थे कि ग्रोक का उपयोग महिलाओं और बच्चों की बिना सहमति वाली यौन उत्तेजक तस्वीरें बनाने के लिए किया जा रहा था जो कि एक गंभीर अपराध है।

