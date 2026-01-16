Free Users को झटका! अब नहीं बन पाएंगी असली लोगों की अश्लील तस्वीरें, छेड़छाड़ पर लगी रोक, Paid हो गया यह फीचर

एलन मस्क के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म X AI ने दुनिया भर में हो रहे भारी विरोध और कानूनी जांच के आगे झुकते हुए अपने एआई चैटबॉट ग्रोक (Grok) में बड़े बदलाव किए हैं। कंपनी ने ग्रोक के विवादास्पद स्पाइसी मोड के जरिए असली लोगों की तस्वीरों को...

Grok's Spicy Mode Reinforced: एलन मस्क के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म X AI ने दुनिया भर में हो रहे भारी विरोध और कानूनी जांच के आगे झुकते हुए अपने एआई चैटबॉट ग्रोक (Grok) में बड़े बदलाव किए हैं। कंपनी ने ग्रोक के विवादास्पद स्पाइसी मोड के जरिए असली लोगों की तस्वीरों को उत्तेजक या आपत्तिजनक कपड़ों में बदलने (AI Undressing) की सुविधा पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

सुरक्षा के लिए उठाए गए कड़े कदम

कंपनी ने बुधवार रात घोषणा की कि अब ग्रोक का इस्तेमाल किसी की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए तकनीकी दीवारें खड़ी की गई हैं। अब ग्रोक किसी भी असली व्यक्ति की फोटो को बिकिनी, अंडरवियर या अन्य उत्तेजक पोशाकों में एडिट नहीं कर पाएगा। तस्वीर बनाने और उसे एडिट करने का फीचर अब केवल पैसे देने वाले ग्राहकों (Premium Users) के लिए ही उपलब्ध होगा।

कंपनी का मानना है कि इससे दुरुपयोग करने वालों को ट्रैक करना आसान होगा और उनकी जवाबदेही तय की जा सकेगी। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि जिन देशों में एआई के जरिए ऐसी तस्वीरें बनाना गैरकानूनी है वहां यह फीचर पूरी तरह ब्लॉक रहेगा।

भारत समेत कई देशों के अल्टीमेटम का असर

मस्क की कंपनी को यह कदम तब उठाना पड़ा जब दुनिया के कई बड़े देशों ने ग्रोक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था: