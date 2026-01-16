School Holidays Extend: इस राज्य में इतनी तारीख तक बंद रहेंगे नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूल, जानें क्यों लिया गया यह फैसला?

Main Menu

उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हाड़ कंपाने वाली ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी (DM) के निर्देशानुसार जिले के सभी बोर्डों (CBSE, ICSE, और UP Board) के कक्षा नर्सरी से...

Extend School Holidays: उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हाड़ कंपाने वाली ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी (DM) के निर्देशानुसार जिले के सभी बोर्डों (CBSE, ICSE, और UP Board) के कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल अब 17 जनवरी तक बंद रहेंगे।

क्यों लिया गया यह फैसला?

पिछले कुछ दिनों से पूरे दिल्ली-एनसीआर में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह और रात के समय विजिबिलिटी (दृश्यता) शून्य के करीब पहुँचने और बर्फीली हवाओं के कारण छोटे बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। नोएडा में न्यूनतम तापमान 4-5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। विजिबिलिटी कम होने से स्कूल बसों और अन्य वाहनों के साथ दुर्घटना का खतरा बना रहता है। कड़ाके की ठंड में बच्चों को निमोनिया और सर्दी-खांसी जैसी बीमारियों से बचाने के लिए यह अवकाश जरूरी समझा गया।

आदेश की मुख्य बातें

गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना में निम्नलिखित बिंदु स्पष्ट किए गए हैं:

  1. कक्षा सीमा: यह आदेश कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों पर लागू होगा।

  2. सभी स्कूल शामिल: चाहे स्कूल सरकारी हो, सहायता प्राप्त हो या निजी (Private), सभी को इस आदेश का पालन करना अनिवार्य है।

  3. 9वीं से 12वीं का समय: बड़ी कक्षाओं (9वीं से 12वीं) के लिए स्कूल खुले रह सकते हैं लेकिन उनके समय में बदलाव किया गया है ताकि छात्र तेज धूप निकलने के बाद ही स्कूल पहुंचें।

  4. ऑनलाइन क्लासेज: कई निजी स्कूलों ने बच्चों की पढ़ाई का नुकसान रोकने के लिए इन छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का निर्णय लिया है।

मौसम का हाल और आगे की रणनीति

मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले 24 से 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यदि ठंड की स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो प्रशासन छुट्टियों को और आगे बढ़ाने पर विचार कर सकता है। फिलहाल 18 जनवरी को रविवार होने के कारण अब स्कूल सोमवार को ही खुलने की उम्मीद है।

