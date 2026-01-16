School Holidays Extend: इस राज्य में इतनी तारीख तक बंद रहेंगे नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूल, जानें क्यों लिया गया यह फैसला?

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 16 Jan, 2026 10:20 AM

Extend School Holidays: उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हाड़ कंपाने वाली ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी (DM) के निर्देशानुसार जिले के सभी बोर्डों (CBSE, ICSE, और UP Board) के कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल अब 17 जनवरी तक बंद रहेंगे।

क्यों लिया गया यह फैसला?

पिछले कुछ दिनों से पूरे दिल्ली-एनसीआर में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह और रात के समय विजिबिलिटी (दृश्यता) शून्य के करीब पहुँचने और बर्फीली हवाओं के कारण छोटे बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। नोएडा में न्यूनतम तापमान 4-5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। विजिबिलिटी कम होने से स्कूल बसों और अन्य वाहनों के साथ दुर्घटना का खतरा बना रहता है। कड़ाके की ठंड में बच्चों को निमोनिया और सर्दी-खांसी जैसी बीमारियों से बचाने के लिए यह अवकाश जरूरी समझा गया।

आदेश की मुख्य बातें

गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना में निम्नलिखित बिंदु स्पष्ट किए गए हैं:

मौसम का हाल और आगे की रणनीति

मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले 24 से 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यदि ठंड की स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो प्रशासन छुट्टियों को और आगे बढ़ाने पर विचार कर सकता है। फिलहाल 18 जनवरी को रविवार होने के कारण अब स्कूल सोमवार को ही खुलने की उम्मीद है।