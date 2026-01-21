Main Menu

Instagram के किंग रोनाल्डो भी रह गए पीछे! जानें कौन है वो, जिसके पास हैं दुनिया में सबसे ज्यादा Followers

नेशनल डेस्क: आज के डिजिटल दौर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करता हो और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इंस्टाग्राम सबसे लोकप्रिय ऐप्स में से एक है, जहां आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज़ तक सक्रिय रहते हैं। ऐसे में अक्सर यह सवाल उठता है कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किस अकाउंट के हैं।

अधिकांश लोग लेते हैं रोनाल्डो का नाम
जो लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और मशहूर हस्तियों को फॉलो करते हैं, उनसे जब यह सवाल पूछा जाता है तो ज्यादातर लोग फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम लेते हैं। लंबे समय से रोनाल्डो को इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति के तौर पर देखा जाता रहा है। हालांकि, यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है।

इंस्टाग्राम का आधिकारिक अकाउंट टॉप पर
दरअसल, इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसी खिलाड़ी या सेलिब्रिटी के नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम के अपने आधिकारिक अकाउंट (@instagram) के हैं। इंस्टाग्राम के आधिकारिक पेज को करीब 698 मिलियन (698M) लोग फॉलो करते हैं, जो किसी भी व्यक्तिगत अकाउंट से कहीं ज्यादा है। इस तरह इंस्टाग्राम खुद अपने ही प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स के मामले में पहले नंबर पर है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मीम
इस तथ्य को लेकर सोशल मीडिया पर एक मीम भी तेजी से वायरल हो रहा है। मीम में एक तस्वीर दिखाई गई है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को मेडल पहनाता नजर आता है और दोनों के चेहरों पर इंस्टाग्राम का लोगो लगा हुआ है। मीम के जरिए यह दिखाया गया है कि इंस्टाग्राम ने अपने ही प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हासिल कर लिए हैं। इस दिलचस्प जानकारी ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा है और लोग इसे मजेदार अंदाज में शेयर कर रहे हैं।
 

