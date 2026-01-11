AI का तूफान भी नहीं डिगा पाएगा इन नौकरियों की नींव, 2026 में होगी इन प्रोफेशनल्स की भारी डिमांड

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी ने जॉब मार्केट की तस्वीर काफी हद तक बदल दी है। कई कंपनियां अब काम को तेज और सस्ता बनाने के लिए AI का सहारा ले रही हैं। ऐसे में लोगों के मन में यह डर बना हुआ है कि आने वाले समय में मशीनें...

नेशनल डेस्क: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी ने जॉब मार्केट की तस्वीर काफी हद तक बदल दी है। कई कंपनियां अब काम को तेज और सस्ता बनाने के लिए AI का सहारा ले रही हैं। ऐसे में लोगों के मन में यह डर बना हुआ है कि आने वाले समय में मशीनें इंसानों की नौकरियां छीन लेंगी। लेकिन इसी बीच लिंक्डइन की ओर से जारी की गई “Jobs on the Rise 2026” रिपोर्ट ने करियर को लेकर एक नई उम्मीद जगाई है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक, भले ही AI का असर बढ़ रहा हो, लेकिन कई ऐसे प्रोफेशन हैं जिनकी मांग आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ेगी और जिन पर AI का सीधा खतरा नहीं है। लिंक्डइन ने यह रिपोर्ट पिछले तीन साल से ज्यादा के डेटा, हायरिंग ट्रेंड्स और इंडस्ट्री एनालिसिस के आधार पर तैयार की है।

2026 में इन नौकरियों की रहेगी सबसे ज्यादा मांग

लिंक्डइन की रिपोर्ट में 2026 के लिए टॉप 25 उभरती नौकरियों का जिक्र किया गया है। इनमें प्रॉम्प्ट इंजीनियर, AI इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, AI मैनेजर, स्ट्रैटेजिक एडवाइजर, मार्केटिंग कंसल्टेंट और अकाउंट मैनेजर जैसी प्रोफाइल शामिल हैं। ये जॉब्स न सिर्फ स्थिर करियर देती हैं, बल्कि अच्छी सैलरी के मौके भी प्रदान करती हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में कुछ ऐसी नौकरियों का भी जिक्र है, जिनमें इंसानी समझ, अनुभव और भावनाओं की अहम भूमिका होती है। इन्हें AI के लिए पूरी तरह रिप्लेस करना फिलहाल संभव नहीं है।

बिहेवियर थेरेपिस्ट

इस लिस्ट में सबसे ऊपर बिहेवियर थेरेपिस्ट की नौकरी है। ये एक्सपर्ट्स लोगों के व्यवहार, भावनात्मक और मानसिक समस्याओं को समझकर उनका इलाज करते हैं। इस काम में इंसान और मरीज के बीच भरोसे और रिश्ते की बड़ी भूमिका होती है, जिसे AI पूरी तरह नहीं निभा सकता। हालांकि, AI लक्षणों की पहचान में मदद कर सकता है, लेकिन इलाज और थेरेपी के लिए इंसानी मौजूदगी जरूरी रहती है। इस फील्ड में एप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, बिहेवियरल थेरेपी और ऑटिज्म से जुड़े स्किल्स की मांग लगातार बढ़ रही है।

वेटरिनरी (पशु चिकित्सक)

पशु चिकित्सा से जुड़ी नौकरियां भी AI से सुरक्षित मानी जा रही हैं। वेटरिनरी का काम सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं होता, बल्कि जानवरों के व्यवहार को समझना, सर्जरी करना और उनके स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेना भी शामिल होता है। लिंक्डइन रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले समय में इस फील्ड में रोजगार के मौके और सैलरी दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

वेडिंग प्लानर

शादी-ब्याह के बढ़ते खर्च और लोगों की बदलती पसंद के चलते वेडिंग प्लानर की डिमांड तेजी से बढ़ी है। यह एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट और पर्सनल टच की जरूरत होती है। AI कुछ आइडिया दे सकता है, लेकिन क्लाइंट की भावनाओं और जरूरतों को समझकर इवेंट को संभालना इंसान ही बेहतर तरीके से कर सकता है।

अर्बन डिजाइनर

अर्बन डिजाइनर शहरों और उनके अलग-अलग हिस्सों को इस तरह डिजाइन करते हैं कि वे सुंदर, सुरक्षित और रहने में सुविधाजनक बनें। अब यह काम सिर्फ नक्शे बनाने तक सीमित नहीं है। इसमें शहर की संस्कृति, लोगों की जरूरतों और भविष्य की योजना को ध्यान में रखना होता है। यही वजह है कि इस फील्ड में इंसानी सोच और अनुभव की अहमियत बनी रहेगी।

मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी मैनेजर

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्वालिटी मैनेजर की भूमिका भी बेहद जरूरी मानी जा रही है। इनका काम प्रोडक्ट की टेस्टिंग, इंस्पेक्शन और नियमों का पालन सुनिश्चित करना होता है। पूरे प्रोडक्शन साइकल के दौरान क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाए रखना AI अकेले नहीं कर सकता, इसमें इंसानी निगरानी और निर्णय जरूरी होते हैं।

क्या संकेत देती है यह रिपोर्ट?

लिंक्डइन की यह रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि AI से डरने के बजाय लोगों को अपने स्किल्स को अपग्रेड करने पर ध्यान देना चाहिए। जो नौकरियां इंसानी समझ, भावनाओं, क्रिएटिविटी और निर्णय क्षमता पर आधारित हैं, उनकी मांग आने वाले समय में बनी रहेगी। सही स्किल्स और ट्रेनिंग के साथ 2026 में भी एक सुरक्षित और बेहतर करियर बनाया जा सकता है।