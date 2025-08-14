Main Menu

  US विशेषज्ञ की सख्त चेतावनी- ट्रंप को इंडिया से पंगा पड़ेगा भारी ! कहा-भारत को दूर मत करो...वही तय करेगा विजेता कौन?

14 Aug, 2025

यूक्रेन युद्ध रोकने के प्रयास में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस पर हर संभव दबाव बना रहे हैं। इसी रणनीति के तहत वह रूसी कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगा रहे ...

Washington: यूक्रेन युद्ध रोकने के प्रयास में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस पर हर संभव दबाव बना रहे हैं। इसी रणनीति के तहत वह रूसी कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन यह कदम दो दशकों में बने भारत-अमेरिका के मजबूत राजनीतिक और आर्थिक रिश्तों को खतरे में डाल सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि इससे भारत अनजाने में रूस और चीन के और करीब जा सकता है, जिससे  ब्रिक्स जैसे समूह को मजबूती मिलेगी और यह वह स्थिति है, जिसे ट्रंप कतई नहीं चाहेंगे।

अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञ एडवर्ड प्राइस ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा भारत के साथ तनाव बढ़ाना अमेरिका के लिए “बैकफायर” साबित हो सकता है। उनके मुताबिक, अगर भारत के प्रधानमंत्री नेरेंद्र मोदी अपने पत्ते सही तरीके से खेलते हैं  तो भारत  21वीं सदी का सबसे प्रभावशाली देश बनने की क्षमता रखता है, और अमेरिका को इसे नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि भविष्य में अमेरिका-चीन के बीच किसी बड़े संघर्ष की स्थिति में भारत ही तय करेगा कि उस लड़ाई में विजेता कौन होगा।
 

प्राइस ने सवाल उठाया कि अमेरिका, भारत को अपने और करीब लाने की बजाय दूर क्यों धकेल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडो-पैसिफिक ऑर्डर को उलट दिया है, जिससे मौजूदा हालात अमेरिका के पक्ष में नहीं हैं। उनके अनुसार, *“सबसे अच्छी बात तो यही होगी कि विश्व शांति स्थापित की जाए, लेकिन अगर आप चीन का सामना कर रहे हैं, तो भारत और ब्राजील जैसे देशों के साथ जुड़ना ही सबसे समझदारी भरा कदम होगा।”

