Bank Holidays in February 2026: फरवरी  में 9 दिन बंद रहेंगे बैंक, जाने से पहले देखें पूरी लिस्ट

Bank Holidays in February 2026: अगर आपको फरवरी के महीने में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छुट्टियों की सूची के अनुसार, फरवरी 2026 में देश के विभिन्न राज्यों में कुल 9 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इन छुट्टियों में साप्ताहिक अवकाश (शनिवार और रविवार) के साथ-साथ कुछ प्रमुख क्षेत्रीय त्योहार और स्थापना दिवस भी शामिल हैं।

साप्ताहिक छुट्टियों का कैलकुलेशन

फरवरी 2026 में कुल 6 दिन तो केवल साप्ताहिक अवकाश की वजह से काम-काज प्रभावित रहेगा:

क्षेत्रीय त्योहार और राज्यवार छुट्टियां

साप्ताहिक छुट्टियों के अलावा, 3 दिन ऐसे हैं जब विशेष राज्यों में स्थानीय उत्सवों के कारण बैंक बंद रहेंगे:

18 फरवरी (बुधवार): लोसर पर्व सिक्किम (गंगटोक) में 'लोसर' (तिब्बती नव वर्ष) के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। 19 फरवरी (गुरुवार): छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी। 20 फरवरी (शुक्रवार): राज्य स्थापना दिवस अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इन दोनों राज्यों में बैंकों का अवकाश रहेगा। 20 फरवरी, 1987 को ये दोनों क्षेत्र पूर्ण राज्य बने थे।

डिजिटल बैंकिंग का लें सहारा

बैंकों की भौतिक शाखाएं बंद रहने के बावजूद, ग्राहक नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM सेवाओं का उपयोग 24/7 कर सकते हैं। कैश ट्रांसफर और अन्य डिजिटल लेन-देन पर छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा।