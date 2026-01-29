Main Menu

Bank Holidays: RBI की घोषणा: फरवरी में बैंक होंगे 9 दिन बन्द — पूरी छुट्टी लिस्ट देखें

29 Jan, 2026

फरवरी में अगर आपका कोई जरूरी काम बैंक शाखा (Branch) से जुड़ा है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फरवरी 2026 के लिए बैंक अवकाश की सूची जारी कर दी है। इस सूची में केवल शनिवार और रविवार ही नहीं, बल्कि कई क्षेत्रीय...

नई दिल्ली: फरवरी में अगर आपका कोई जरूरी काम बैंक शाखा (Branch) से जुड़ा है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फरवरी 2026 के लिए बैंक अवकाश की सूची जारी कर दी है। इस सूची में केवल शनिवार और रविवार ही नहीं, बल्कि कई क्षेत्रीय त्योहारों और विशेष अवसरों की छुट्टियां भी शामिल हैं।

बैंकों में अवकाश का नियम थोड़ा पेचीदा होता है। साप्ताहिक अवकाश (रविवार और दूसरे/चौथे शनिवार) को छोड़कर, कई त्योहारों की छुट्टियां केवल विशिष्ट राज्यों तक ही सीमित होती हैं। इसलिए, बैंक जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके राज्य में उस दिन कार्यालय खुले हैं या नहीं।

फरवरी 2026: छुट्टियों की मुकम्मल लिस्ट

नीचे दी गई तालिका से आप अपने बैंकिंग कार्यों की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं:

और ये भी पढ़े

तारीख दिन अवकाश का कारण प्रभाव (कहाँ बंद रहेंगे?)
1 फरवरी रविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में
8 फरवरी रविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में
14 फरवरी दूसरा शनिवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में
15 फरवरी रविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में
18 फरवरी बुधवार लोसर केवल सिक्किम में
19 फरवरी गुरुवार छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती केवल महाराष्ट्र में
20 फरवरी शुक्रवार राज्य स्थापना दिवस अरुणाचल और मिजोरम
22 फरवरी रविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में
28 फरवरी चौथा शनिवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में

बैंक बंद होने पर भी नहीं रुकेंगे आपके काम

आज के दौर में बैंक की शाखा बंद होने का मतलब यह कतई नहीं है कि आपकी वित्तीय गतिविधियां रुक जाएं। छुट्टी के दिनों में भी आप निम्नलिखित डिजिटल सेवाओं का आनंद ले सकते हैं:

  • ATM सेवाएं: कैश निकालने या मिनी स्टेटमेंट के लिए।

  • डिजिटल पेमेंट: UPI (GPay, PhonePe आदि), NEFT, IMPS और RTGS के जरिए फंड ट्रांसफर 24/7 चालू रहता है।

  • मोबाइल/नेट बैंकिंग: बिल भुगतान और अकाउंट मैनेजमेंट के लिए ऐप का इस्तेमाल करें।

    सलाह: यदि आपको चेक क्लियरेंस या कोई ऐसा काम करना है जिसके लिए भौतिक रूप से बैंक जाना अनिवार्य है, तो 14 से 15 फरवरी और 28 फरवरी के आसपास की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए अपना शेड्यूल पहले ही बना लें।

 

