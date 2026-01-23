Main Menu

Bank Strike : बैंक कर्मचारी रहेंगे हड़ताल पर... 27 जनवरी को पूरे देश में बैंकिंग सेवाएं होगी बंद, जानें बड़ी वजह

23 Jan, 2026 03:25 PM

nationwide bank strike on 27 january 2026 as employees call one day strike

27 जनवरी 2026 को पूरे देश में बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है। करीब आठ लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। यह हड़ताल सप्ताह में पांच दिन काम करने की मांग को लेकर हो रही है। सरकारी, निजी, विदेशी, ग्रामीण और सहकारी...

नेशनल डेस्क : 27 जनवरी 2026 को पूरे देश में बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है। करीब आठ लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी एक दिन के लिए राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। यह हड़ताल सरकारी, निजी, विदेशी, ग्रामीण और सहकारी बैंक सभी में होगी। कर्मचारी और अधिकारी इस हड़ताल के जरिए सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस लागू करने की मांग कर रहे हैं।

5 दिन के कार्य सप्ताह की मांग

बैंक कर्मचारियों का कहना है कि उनकी यह मांग पिछले दो साल से लंबित है। भारतीय बैंक संघ ने इसे सरकार के पास प्रस्तावित किया है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और भारतीय बैंक संघ के बीच यह प्रस्ताव 7 दिसंबर 2023 और 8 मार्च 2024 के समझौते में भी शामिल था। इस योजना के अनुसार कर्मचारियों का रोजाना काम का समय 40 मिनट बढ़ जाएगा और सभी शनिवारों को छुट्टी घोषित की जाएगी। हालांकि, यह मांग पूरी नहीं होने के कारण बैंक कर्मचारी 27 जनवरी को हड़ताल कर रहे हैं।

कौन-कौन से संगठन कर रहे समर्थन

यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के नेतृत्व में आयोजित की जा रही है। इसमें नौ प्रमुख बैंक यूनियनों का समर्थन है, जैसे ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज, बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस और अन्य।

लगातार चार दिन बंद रह सकते हैं बैंक

जनवरी के अंतिम सप्ताह में ग्राहकों को बैंक से जुड़े कामों में परेशानी हो सकती है। 24 जनवरी को चौथे शनिवार के कारण बैंक बंद रहेंगे, 25 जनवरी को रविवार की छुट्टी है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 27 जनवरी को हड़ताल के चलते बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि लोग अपनी जरूरी बैंकिंग योजनाओं को पहले से पूरा कर लें।

