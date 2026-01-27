दर्दनाक हादसाः तेज रफ्तार कार पीछे से ट्रक में घुसी, महाकाल के दर्शन कर लौट रहे 4 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत

राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के तेज रफ्तार एक कार ने एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी जिससे चार तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

नेशनल डेस्कः राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के तेज रफ्तार एक कार ने एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी जिससे चार तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि यह हादसा पापड़ता इलाके में हुआ। उसने बताया कि टक्कर लगने के बाद कार ट्रक के नीचे फंस गई और कुछ किलोमीटर तक उसके साथ घिसटती चली गई। पुलिस उपाधीक्षक दीपक मीणा ने बताया कि कार में पांच तीर्थयात्री सवार थे और वे मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में पूजा करने के बाद नोएडा लौट रहे थे।

मीणा ने कहा, ‘‘हरियाणा नंबर वाली कार लालसोट से दिल्ली की ओर जा रही थी तभी वह ट्रक से टकरा गई। कार तेज रफ्तार के कारण ट्रक के पिछले हिस्से के नीचे फंस गई और कुछ किलोमीटर तक घिसटती चली गई।''

पुलिस ने बताया कि कार में सवार राहुल गुप्ता (35), पारस अग्रवाल (35), प्रिंस गुप्ता (23) और विक्रम सिंह (30) की मौके पर ही मौत हो गई और पिछली सीट पर बैठे बृजमोहन गुप्ता को मामूली चोटें आईं तथा उसे दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखा गया है।