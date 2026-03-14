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Gold Rate Today 14 March : मिडिल ईस्ट में जंग... लेकिन भारत में सोना हो गया सस्ता, जानें 22 कैरेट का ताजा रेट

Edited By Updated: 14 Mar, 2026 12:54 PM

gold becomes cheaper in india check the latest 22 carat rates on march 14

पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। 14 मार्च को अंतरराष्ट्रीय बाजार COMEX में सोने की कीमत 5,023 डॉलर प्रति औंस और चांदी 80.645 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। भारत में भी सोने-चांदी के दाम गिरावट के साथ बदल रहे हैं।...

नेशनल डेस्क : पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी की कीमतें लगातार ऊपर-नीचे हो रही हैं। 14 मार्च को अंतरराष्ट्रीय बाजार COMEX में इन बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में कमी देखी गई है। निवेशक और आम लोग इस बदलाव को ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि ये कीमतें सीधे घरेलू बाजार पर असर डालती हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज की कीमतें

COMEX पर आज गोल्ड की कीमत फिसलकर 5,023 डॉलर प्रति औंस पर आ गई है। वहीं, चांदी की कीमत 80.645 डॉलर प्रति औंस पर पहुंची है। पिछले कुछ दिनों में ये कीमतें ऊपर-नीचे होती रही हैं, जिससे निवेशकों और खरीदारों की रुचि बनी हुई है।

यह भी पढ़ें - दिन में होगा अंधेरा... इस दिन लगेगा साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण

शहरवार चांदी के दाम

चांदी की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज के भाव इस प्रकार हैं:

  • दिल्ली, मुंबई और कोलकाता: 10 ग्राम चांदी 2,750 रुपये, 100 ग्राम 27,500 रुपये
  • चेन्नई: 10 ग्राम चांदी 2,800 रुपये

इस बदलाव का असर छोटे और बड़े दोनों प्रकार के खरीदारों पर पड़ रहा है।

और ये भी पढ़े

शहरवार सोने के दाम (14 मार्च 2026)

दिल्ली

  • 24 कैरेट - ₹1,59,810 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट - ₹1,46,500 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट - ₹1,19,890 (प्रति 10 ग्राम)

मुंबई

  • 24 कैरेट - ₹1,59,660 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट - ₹1,46,350 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट - ₹1,19,740 (प्रति 10 ग्राम)

चेन्नई

  • 24 कैरेट - ₹1,61,020 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट - ₹1,47,600 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट - ₹1,24,000 (प्रति 10 ग्राम)

कोलकाता

  • 24 कैरेट - ₹1,59,660 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट - ₹1,46,350 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट - ₹1,19,740 (प्रति 10 ग्राम)

अहमदाबाद

  • 24 कैरेट - ₹1,59,710 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट - ₹1,46,400 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट - ₹1,19,790 (प्रति 10 ग्राम)

लखनऊ

  • 24 कैरेट - ₹1,59,810 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट - ₹1,46,500 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट - ₹1,19,890 (प्रति 10 ग्राम)

पटना

  • 24 कैरेट - ₹1,59,710 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट - ₹1,46,400 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट - ₹1,19,790 (प्रति 10 ग्राम)

हैदराबाद

  • 24 कैरेट - ₹1,59,660 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट - ₹1,46,350 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट - ₹1,19,740 (प्रति 10 ग्राम)

इन दामों को देखकर आम लोग और निवेशक अपनी खरीदारी के फैसले ले रहे हैं।

भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक

भारत में सोना केवल निवेश का साधन नहीं है। यह लोगों की परंपराओं और भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। शादी-ब्याह, त्योहार और खास मौकों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। कई परिवारों में पीढ़ियों से सोना संभालकर रखने की परंपरा रही है, जिसे सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक सोना भरोसेमंद संपत्ति के रूप में देखा जाता है। जब आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, लोग अक्सर सोने की ओर रुख करते हैं। यही वजह है कि भारत में सोना सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि संस्कृति, विश्वास और भविष्य की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ माना जाता है।


 

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