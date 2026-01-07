इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर प्यार का ड्रामा...17 साल की मासूम को अगवा कर महीनों तक किया दुष्कर्म, अब आरोपी फरार

महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को इंस्टाग्राम पर दोस्ती करना इतना भारी पड़ा कि उसे महीनों तक दरिंदगी और प्रताड़ना झेलनी पड़ी। आरोपी ने न केवल नाबालिग का अपहरण कर महीनों तक...

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को इंस्टाग्राम पर दोस्ती करना इतना भारी पड़ा कि उसे महीनों तक दरिंदगी और प्रताड़ना झेलनी पड़ी। आरोपी ने न केवल नाबालिग का अपहरण कर महीनों तक दुष्कर्म किया, बल्कि अब उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर उसे ब्लैकमेल भी कर रहा है।



दोस्ती से शुरू हुआ 'खूनी खेल'

मामला पालघर के वालिव इलाके का है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता की पहचान इंस्टाग्राम के जरिए एक युवक से हुई थी। धीरे-धीरे बातचीत दोस्ती में बदली और आरोपी ने लड़की को अपने 'प्यार के जाल' में फंसा लिया। फरवरी 2025 में, आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ मध्य प्रदेश ले गया। उस समय परिवार ने वालिव थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला।



महीनों तक बंधक और दरिंदगी

पीड़िता फरवरी से सितंबर 2025 तक आरोपी के चंगुल में रही। इस दौरान आरोपी ने उसे मध्य प्रदेश में एक अज्ञात स्थान पर बंधक बनाकर रखा और लगातार शारीरिक व मानसिक शोषण किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया और उसे डरा-धमकाकर अपने नियंत्रण में रखा।



किसी तरह चंगुल से भागी पीड़िता

महीनों का नरक झेलने के बाद, सितंबर 2025 में पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और किसी तरह आरोपी के चंगुल से भाग निकली। वह वापस पालघर अपने घर पहुँची और परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई। घर लौटने के बाद परिवार को लगा कि मुसीबत टल गई है, लेकिन आरोपी की हैवानियत अभी खत्म नहीं हुई थी।



डिजिटल ब्लैकमेलिंग और सोशल मीडिया अटैक

वापस लौटने के बाद आरोपी ने पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। आरोपी का मकसद लड़की को बदनाम करना और उसे फिर से अपने पास बुलाने के लिए मजबूर करना था। इस डिजिटल प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़िता की बहन ने दोबारा पुलिस का दरवाजा खटखटाया।



आरोपी फरार, पुलिस की तलाश जारी

पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज होने की भनक लगते ही आरोपी फरार हो गया है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर अंजान लोगों से दोस्ती करने में सावधानी बरतें और अपने बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखें।