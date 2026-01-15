पूर्व सीएम अशोक गहलोत का आरोप- राजस्थान में साजिश के तहत कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम काटे गए

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि कुछ अनजान लोगों ने मतदाता सूची से कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा किए हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को इसे लेकर सतर्क रहने को भी...

नेशनल डेस्क: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि कुछ अनजान लोगों ने मतदाता सूची से कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा किए हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को इसे लेकर सतर्क रहने को भी कहा है। गहलोत ने कहा, ''मतदाता सूची के एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) में नाम कटवाने हेतु आपत्ति दर्ज करवाने का आज आखिरी दिन है। प्रदेशभर में कई स्थानों से ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि अनजान व्यक्तियों द्वारा बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए फॉर्म-7 जमा करवाए गए हैं।''

उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा,''मेरी कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं एवं बूथ स्तरीय अध्यक्षों से अपील है कि मुस्तैदी से इस पर नजर रखें एवं किसी भी वैध मत को न कटने दें।'' कांग्रेस नेता ने कहा, ''प्रशासनिक अधिकारियों से भी आग्रह है कि संविधान के अनुरूप काम करें, इस बौखलाहट से समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिन अब लदने वाले हैं। अगर आप गैरकानूनी काम करेंगे तो आपको भी किसी न किसी दिन कानून का सामना करना होगा।'