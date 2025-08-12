टीटीएफ मुंबई 2025 में गोवा पर्यटन ने प्रस्तुत किया पुनरुत्पादक यात्रा का महत्व

गोवा सरकार के पर्यटन विभाग ने ट्रैवल एंड टूरिज़्म फेयर (टीटीएफ) मुंबई 2025 के उद्घाटन दिवस पर अपनी खास उपस्थिति दर्ज कराई। यह आयोजन 11 से 13 अगस्त तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। टीटीएफ मुंबई 2025 में गोवा पर्यटन ने अपने...

नेशनल डेस्क : गोवा सरकार के पर्यटन विभाग ने ट्रैवल एंड टूरिज़्म फेयर (टीटीएफ) मुंबई 2025 के उद्घाटन दिवस पर अपनी खास उपस्थिति दर्ज कराई। यह आयोजन 11 से 13 अगस्त तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। टीटीएफ मुंबई 2025 में गोवा पर्यटन ने अपने पुनरुत्पादक पर्यटन की पहल को विविध परियोजनाओं और अनुभवों के माध्यम से प्रदर्शित किया। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय-आधारित पर्यटन, धरोहर गांवों की सैर और स्थानीय कारीगरों व कलाकारों को प्रोत्साहित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल थे।

आगंतुकों को स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन और सामुदायिक पर्यटन के ऐसे मॉडल देखने को मिले, जो राज्य के पर्यटन परिदृश्य को बदल रहे हैं। पर्यटन मंत्री रोहन ए. खौंटे ने कहा, “टीटीएफ मुंबई यात्रा उद्योग से जुड़े भागीदारों के साथ संवाद और गोवा की सतत और पुनरुत्पादक विकास की दृष्टि को प्रदर्शित करने के लिए एक बेहतरीन मंच है। हम गोवा को सिर्फ एक गंतव्य नहीं, बल्कि ऐसा अनुभव बनाना चाहते हैं जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करे, समुदायों को सशक्त बनाए और सालभर संस्कृति का उत्सव मनाए।”

पर्यटन निदेशक केदार नाइक ने कहा, “गोवा का पर्यटन अब तटरेखा से आगे बढ़कर नए अनुभवों के साथ विकसित हो रहा है। टीटीएफ में हम ऐसी संभावनाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो खोज के साथ जिम्मेदारी का संतुलन बनाए रखती हैं।” राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने टीटीएफ मुंबई 2025 में गोवा पर्यटन के मंडप का दौरा किया और गोवा पर्यटन के प्रतिनिधियों – उप निदेशक राजेश काले, सहायक पर्यटन अधिकारी चित्रा वेंगुर्लेकर, जीटीडीसी के प्रबंधक चंद्रशेखर कोपर्डेकर, पर्यटन विभाग की जानवी खराट और अन्य अधिकारियों से बातचीत की।

पहले दिन, विभाग के प्रतिनिधियों ने देशभर के प्रमुख टूर ऑपरेटरों, मीडिया प्रतिनिधियों और विभिन्न पर्यटन बोर्डों के साथ बातचीत की, ताकि गोवा की घरेलू पहुंच को और बढ़ाया जा सके। टीटीएफ मुंबई 2025 में गोवा पर्यटन की उपस्थिति ने संस्कृति, समुदाय और पर्यावरण को महत्व देने वाले पर्यटन के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से सामने रखा। नए अनुभवों और सतत पहलों के साथ, राज्य यात्रियों को ऐसे गोवा की खोज के लिए आमंत्रित कर रहा है जो प्रेरणादायक होने के साथ-साथ टिकाऊ भी है।