Gold Silver Price Fall: लगातार दूसरे दिन भी सस्ता हुआ सोना-चांदी, जानें नए रेट

Edited By Updated: 08 Jan, 2026 01:33 PM

gold and silver become cheaper for the second consecutive day know the new rates

सोने-चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। 8 जनवरी को MCX पर सोना 0.25% फिसलकर 1,37,665 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी में भी कमजोरी दिखी। मजबूत डॉलर, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी और निवेशकों की मुनाफावसूली के चलते कीमती...

नेशनल डेस्कः सोने और चांदी की कीमतों में दबाव का दौर जारी है। लगातार दूसरे दिन कीमती धातुओं में गिरावट देखने को मिली है। 8 जनवरी को घरेलू वायदा बाजार में सोना कमजोर होकर कारोबार करता नजर आया, जबकि चांदी में भी उतार-चढ़ाव बना रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुरुआती कारोबार के दौरान फरवरी डिलीवरी वाला सोना 0.25% की गिरावट के साथ 1,37,665 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं मार्च डिलीवरी वाली चांदी लगभग सपाट रही और 2,50,600 रुपये प्रति किलो के स्तर पर कारोबार करती नजर आई।

सुबह 9:22 बजे तक MCX पर सोना 311 रुपये की गिरावट के साथ 1,37,698 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था, जबकि चांदी 405 रुपये फिसलकर 2,50,200 रुपये प्रति किलो पर आ गई।

मुनाफावसूली और मजबूत डॉलर का असर

कीमती धातुओं की कीमतों में आई इस गिरावट की प्रमुख वजह मुनाफावसूली बताई जा रही है। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स दो हफ्ते के उच्च स्तर के आसपास बना हुआ है, वहीं 10 साल की अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में भी तेजी देखने को मिली है। इन कारकों के चलते निवेशकों ने मुनाफावसूली की, जिससे सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ गया।

मजबूत डॉलर विदेशी निवेशकों के लिए सोने को महंगा बनाता है, जबकि ऊंची बॉन्ड यील्ड सोना रखने की लागत बढ़ा देती है। इसका सीधा असर पीली धातु की मांग पर पड़ता है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कमजोरी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 8 जनवरी को स्पॉट गोल्ड 1.02% लुढ़ककर 4,439 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता नजर आया। वहीं स्पॉट सिल्वर में तेज गिरावट देखी गई और यह 3.70% टूटकर 77.95 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।

रिटेल और घरेलू बाजार

भारतीय रिटेल बाजार की बात करें तो 8 जनवरी को कैरेटलेन पर 22 कैरेट सोने की कीमत 12,587 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई। वहीं बुलियन बाजार में 24 कैरेट सोना 590 रुपये की गिरावट के साथ 1,37,290 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी की कीमत भी 2,410 रुपये गिरकर 2,49,390 रुपये प्रति किलो पर आ गई।

 

