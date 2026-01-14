Gold Price 1925 vs 2026: सिर्फ 18 रुपये थी 10 ग्राम सोने की कीमत, अब 1.42 लाख तक पहुंची, 100 सालों में सोने ने रच दिया इतिहास

Edited By Radhika, Updated: 14 Jan, 2026 03:25 PM

वैश्विक अस्थिरता और बढ़ती महंगाई के बीच सोने और चांदी की चमक फीकी पड़ने का नाम नहीं ले रही है। साल 2026 में सोना और चांदी हर दिन सफलता के नए शिखर को छू रहे हैं। आज जहाँ 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1.42 लाख के पार जा पहुंची है, वहीं चांदी भी ऐतिहासिक ऊंचाई...

Gold Price 1925 vs 2026: वैश्विक अस्थिरता और बढ़ती महंगाई के बीच सोने और चांदी की चमक फीकी पड़ने का नाम नहीं ले रही है। साल 2026 में सोना और चांदी हर दिन सफलता के नए शिखर को छू रहे हैं। आज जहाँ 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1.42 लाख के पार जा पहुंची है, वहीं चांदी भी ऐतिहासिक ऊंचाई पर कारोबार कर रही है। पिछले एक साल में चांदी ने निवेशकों को 160% तक का छप्परफाड़ रिटर्न देकर चौंका दिया है।

क्या थी 1925 में सोने की कीमत?

इतिहास में अगर एक बार नजर डालें तो सोने की कीमतों में आया उछाल अविश्वसनीय लगता है। सन 1925 में 10 ग्राम सोने की कीमत महज ₹18.75 थी। साल 1926 में यह मामूली गिरावट के साथ ₹18.43 पर आ गया था और अगले कुछ वर्षों तक इसकी कीमतें ₹18 के आसपास ही बनी रहीं। अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो जनवरी 1925 में सोना $20.72 और चांदी $0.62 पर ट्रेड कर रहे थे।

निवेश का बदला अंदाज

समय के साथ सोने में निवेश का तरीका बदला है। पहले लोग केवल गहनों और सिक्कों में पैसा लगाते थे, लेकिन अब Gold & Silver ETF (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स) का चलन तेजी से बढ़ा है। सिल्वर ईटीएफ ने तो हाल के दिनों में निवेशकों की झोली भर दी है।

बाजार का ताजा हाल

Spot Market: 24 कैरेट सोना ₹1,43,860 प्रति 10 ग्राम पर है।

चांदी: प्रति किलो चांदी की कीमत ₹2,85,890 तक पहुंच गई है।

MCX: 5 मार्च 2026 की एक्सपायरी वाला सोना ₹1,43,295 पर और फरवरी एक्सपायरी वाली चांदी ₹2,84,901 पर ट्रेड कर रही है।