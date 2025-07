केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: अब मिलेगी 30 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी, जानिए क्या है वजह

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब वे बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल या किसी भी व्यक्तिगत कारण से हर साल 30 दिन की अतिरिक्त अर्जित छुट्टी ले सकते हैं। यह मौजूदा पात्र अवकाशों के अतिरिक्त होगी। साथ ही केंद्रीय कर्मियों को 20 दिन का आधे वेतन का अवकाश, 8 दिन का आकस्मिक अवकाश और 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश भी मिलता है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में दी।

<

