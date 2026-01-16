सरकार की पंजाब केसरी समूह पर घटिया कार्रवाई: जगरूप

Edited By VANSH Sharma,Updated: 16 Jan, 2026 08:20 PM
पंजाब डेस्क: सी.पी.आई के पूर्व प्रदेश सचिव और वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता कामरेड जगरूप ने कहा कि पंजाब केसरी समूह पर की गई कार्रवाई आपातकाल के दिनों की याद दिलाती है। उन्होंने कहा कि यह समूह तब भी नहीं झुका था, और अब भी नहीं झुकेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार के लिए यह कार्रवाई महंगी साबित होगी। उन्होंने कहा कि प्रेस पर इस तरह की कार्रवाई अत्यंत घटिया है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
